[L'intervista] Frankie hi-nrg mc: "Sono 50 anni di hip hop e 30 di carriera. E ancora faccio la mia cosa"

Era l'11 agosto del 1973, 50 anni fa quando al 1520 di Sedwick Avenue in un edificio del West Bronx, DJ Kool Herc organizzava il dance party che viene considerato l'atto di nascita dell'hip hop. Ancora prima dell'esplosione di Rapper's Delight, la hit della Sugarhill Gang che dimostrò subito quanto appeal commerciale aveva questa nuova scena musicale che era anche sociale, impegnata, ma senza mai rinunciare al divertimento più fisico e sudato a suon di rap, graffiti, breakdance e turntablism, l'arte di usare il giradischi non più come strumento di riproduzione musicale, ma proprio di produzione. Era il 1992 quando Fight Da Faida di Frankie hi-nrg mc contribuiva a fare esplodere a livello popolare una musica fino a quel momento vitale ma relegata nelle invenzioni delle tante posse in altrettante città e centri sociali d'Italia. Da allora sono passati 30 anni e Frankie non si è mai fermato. E' in tour con una serie di dj set e con l'atto unico Faccio la mia cosa (titolo di uno dei suoi brani più amati). In cui porta sul palco ricordi, rime, suoni, video, emozioni di una vita di cui l'hip hop continua ad essere il centro. Frankie hi-nrg mc fa tappa il 29 settembre alla Opera Beach Arena di Quartu Sant'Elena, sul lungomare del Poetto in Sardegna, data organizzata da La via del collegio. Qui la videointervista.