Ultimo negli Stadi 2020, le date di Milano e Firenze già sold out

Roma, 9 set. (askanews) - A 9 mesi dalla partenza del Tour negli Stadi 2020 di Ultimo, le date di Firenze, sabato 6 giugno 2020, e Milano, venerdì 19 giugno 2020, registrano già il sold out.La tournée prodotta e distribuita da Vivo Concerti toccherà otto città a partire dallo stadio Artemio Franchi di Firenze (6 giugno), per poi fare tappa a Napoli (Stadio San Paolo, 13 giugno 2020), Milano (Stadio San Siro, 19 giugno 2020), Modena (Stadio Alberto Braglia, 26 giugno 2020), Pescara (Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, 4 luglio 2020), passando per Bari (Stadio San Nicola, 11 luglio 2020), Messina (Stadio San Filippo, 15 luglio 2020) e poi concludere tornando il 19 luglio 2020 a Roma, con l'evento speciale di chiusura del tour nel simbolo di Roma per eccellenza, il Circo Massimo.Con il tour negli stadi Ultimo sosterrà Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Da sempre vicino agli ultimi, che ha scelto di ricordare fin dal nome d'arte e che sostiene con un impegno costante e concreto, il cantautore, all'anagrafe Niccolò Moriconi, devolverà parte dell'incasso ricavato dall'acquisto dei biglietti ai progetti Unicef in Mali.