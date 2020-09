Teho Teardo, dall'Encyclopédie al tour 'Ellipses dans l'harmonie'

Roma, 23 set. (askanews) - Teho Teardo parte giovedì 26 novembre dal Circolo della musica di Rivoli (Torino) per presentare "Ellipses dans l'harmonie - Lumi al buio", l'album uscito lo scorso 6 marzo e la cui tournée è stata rinviata ad aprile e poi annullata a causa dell'emergenza sanitaria.Il nuovo album verrà presentato per la prima volta dal vivo ed è interamente ispirato alla musica contenuta nelle pagine di uno dei testi iconici del '700, l'Encyclopédie di Diderot e D'Alembert, la cui copia originale è custodita nell'archivio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che ha prodotto e commissionato l'album.Teho sarà poi al Transmissions Festival di Ravenna venerdì 27 settembre, sabato 28 farà tappa al Teatro Puccini di Firenze, domenica 29 all'Angelo Mai di Roma (doppio set) e martedì primo dicembre alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano. Sul palco, insieme a lui, ci saranno anche le violoncelliste Giovanna Famulari e Laura Bisceglia e la violista Ambra Chiara Michelangeli.In "Ellipses dans l'harmonie" non c'è solo un omaggio all'Encyclopédie, ma anche una connessione politica con lo spirito dell'Illuminismo che ha guidato la genesi dell'opera e l'attuale necessità di luce davanti ai nuovi oscurantismi."Nella metà del 1700 - ha dichiarato Teho Teardo - quando l'Encyclopèdie venne pubblicata divenne il testo cardine dell'Illuminismo, dovette lottare contro la Chiesa e la sua censura, ma ebbe un impatto tale sulla società fino a contribuire alla Rivoluzione Francese. La mia connessione con questo testo, quindi, non è solamente artistica, c'è anche un aspetto politico: dopo circa tre secoli questa pubblicazione è ancora qui. Mi domando se anche noi saremo qui fra trecento anni perché la nostra è un'epoca caratterizzata da nuovi oscurantismi".Per Teardo infatti "necessitiamo di più luce in questo momento. Vorrei potessimo recuperare una parte dello spirito illuminista per affrontare la nostra contemporaneità. Sarebbe un atto politico e sarebbe rivoluzionario".Edito da Specula Records, "Ellipses dans l'harmonie - Lumi al buio" è una produzione originale di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, con la collaborazione di CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli-Venezia Giulia. È la prima volta che la Fondazione produce un'opera musicale.Tra la pubblicazione del nuovo album e la ripresa del tour, nonostante le numerose difficoltà dovute alle restrizioni per il Coronavirus, non si è fermata l'attività di Teho Teardo in ambito musicale e cinematografico. Il tour di "Ellipses dans l'harmonie" segue, infatti, una serie di concerti estivi, tra cui quelli al fianco di Elio Germano con il (decennale) progetto "Viaggio al Termine della Notte", e la scrittura della colonna sonora per il film "Molecole" di Andrea Segre, presentato alla preapertura della Mostra di Venezia 77. Infine, Teho Teardo è nuovamente impegnato al fianco di Enda Walsh nella scrittura delle musiche per Medicine, il nuovo spettacolo del drammaturgo irlandese (già noto per aver scritto "Lazarus" con David Bowie ma anche il film "Hunger" di Steve Mc Queen), che sarà presentato in anteprima nel prossimo autunno a Dublino e poi nel 2021 nel Regno Unito e negli Stati Uniti.