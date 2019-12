Teatro Garbatella, Festa delle 7 Arti: musica e danza per solidarietà

Roma, 6 dic. (askanews) - Il 25 novembre scorso, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne istituita 20 anni fa dalle Nazioni Unite, si è tenuto all'Italian Academy della Columbia University il Callas Tribute Prize NY per celebrare Maria Callas, una dei più grandi soprani del Novecento, e la sua nascita, avvenuta il 2 dicembre del 1923 nell'ospedale Terence Card Cook di Manhattan.In tale occasione sono state premiate donne di tutto il mondo che si sono distinte in ambito musicale, artistico e sociale: per l'Italia, in particolare, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, oltre alla soprano Katia Ricciarelli, anche Francesca Chialà, regista e Consigliera di Amministrazione del Teatro dell'Opera di Roma.A seguito dell'importante premiazione, la Chialà ha ideato La Festa delle 7 Arti, un charity event all'insegna della musica e della danza, che si terrà per il secondo anno al Teatro Garbatella di Roma lunedì 9 dicembre a partire dalle 20.00.Cena con piatti tipici della Puglia nel suggestivo ristorante del Teatro. After Party con il famoso danzatore di "Ballando con le stelle" Simone Di Pasquale e i ballerini della sua scuola "Personal Dancer Academy".Il ricavato della serata andrà alla Scuola Effetà Paolo VI di Betlemme, fondata da suore italiane che da 50 anni si prendono cura, gratuitamente, delle bambini e bambini sordi palestinesi. Tema caro a Francesca Chialà che ha diretto "7 concerti in 7 giorni. Un Ponte di Musica e Solidarietà tra Italia e Terra Santa", documentario che si pone come un ponte di solidarietà fra l'Italia e la Terra Santa: la protagonista è un'orchestra giovanile, una start-up musicale, composta da giovani provenienti da diversi paesi del mondo (Israeiliani e Palestinesi, Russi e Ucraini, Kazaki e Giapponesi, Europei mossi dal desiderio della pace nel mondo), imprenditori di loro stessi, supportandosi a vicenda. I ragazzi tra i 15 e i 28 anni hanno donato 7 Concerti di Natale in 7 città: Ravenna, Forlì, Bologna, Roma, Betlemme e Gerusalemme.