Il dolore infinito di Grohl: il batterista Hawkins morto prima di un concerto, e l'ombra di Cobain

Mentre scriviamo una spiegazione ufficiale per l'improvvisa morte a 50 anni di Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters, ancora non c'è. Circolano voci su un attacco di cuore, si parla di infarto. E si indaga in quella Colombia che ha visto l'ultimo giorno di vita di uno dei migliori musicisti rock in circolazione, dentro una delle band più amate in tutto il mondo. Hawkins è stato trovato nella sua stanza d'albergo all'Hotel Medina di Bogotà, mancava pochissimo al concerto del gruppo. Come spesso succede, la scomparsa di una persona dello spettacolo viene facilmente correlata all'abuso di droghe e alcol, e sono in corso approfondimenti anche su questo. Saranno come sempre l'autopsia e gli esami tossicologici a dare il verdetto definitivo. Perché un precedente c'è, e perché questo lutto risucchia indietro nel tempo Dave Grohl, fondatore dei Foo Fighters e già batterista dei Nirvana di Kurt Cobain.

"Non ero un drogato, ma quella volta stavo facendo festa"

A parlare di rock torna immediatamente in uso la stereotipata triade che comprende sesso e droga. In tempi di trap music, la mitologia anni Settanta sembra lontanissima. E invece è sempre qui, a toccare pesantemente la vita di Taylor Hawkins vent'anni fa. Quando rischiò la vita a causa di un'overdose. Era l'agosto del 2001 quando il batterista entrò in coma e ci rimase per due settimane. Quando si riprese, in una intervista disse: "Sì, era eroina. Non sono mai stato un drogato ma quella volta stavo facendo festa in modo pesante, tutto quest'anno è stato all'insegna delle feste selvagge. Mi hanno dato la roba sbagliata e grazie a Dio quando mi sono risvegliato per me è stato come imboccare l'altra strada del bivio". Sposato, con tre figli, Hawkins suonava con Alanis Morissette quando Dave Grohl lo contattò perché aveva bisogno di un batterista per il gruppo, avendo appena cacciato via il suo. Grohl, cantante, chitarrista, occasionale batterista e mente del gruppo, si sarebbe accontentato di un consiglio. Hawkins si offrì di persona e da allora è stato un pilastro di questa fortunatissima rock band. Poi lo stop improvviso, a Bogotà.

Il fantasma di Kurt

La morte di Taylor Hawkins ha devastato Grohl. Già segnato dalla fine dei Nirvana, band generazionale, quando nel 1994 il cantante e chitarrista Kurt Cobain si sparò in bocca. Chi scrive era ospite di Red Ronnie negli studi di Videomusica quando Lorenzo Jovanotti telefonò in diretta per dare la notizia di Cobain finito in overdose da Roipnol durante il minitour del trio americano in Italia (tutta la vicenda è ricostruita qui). Due mesi dopo, lo sparo che sarebbe stato il capolinea di Kurt. Grohl c'era e visse di persona l'ultimo tribolatissimo anno del leader di quel gruppo, fra depressioni, dolori fisici, dipendenze, il matrimonio selvaggio e perso con Courtney Love. Milioni di dischi venduti, lo status di eroe del disagio della generazione degli anni Novanta, il pedale premuto a 300 all'ora fino allo schianto umano. Chissà se anche ad Hawkins è andata così. Le indagini sono in corso, fra morti che si richiamano a vicenda. E un giorno bisognerà approfondire perché sia stata così autodistruttiva la scena grunge di Seattle, finendo per inghiottire anche un ragazzone texano biondo che nel suo linguaggio di batterista mescolava tutti i grandi maestri dello strumento rock.