Si aggiunge una nuova data al 'Popstar tour 2019' di Sfera Ebbasta

Roma, 14 feb. (askanews) - Dopo il successo dell'uscita del suo ultimo album "Rockstar", già certificato quadruplo platino dalla FIMI e disco più venduto in Italia del 2018, si aggiunge un nuovo concerto dal vivo al "Popstar tour 2019" di Sfera Ebbasta che da aprile lo vedrà protagonista nelle principali arene indoor. Il rapper, oltre ai tre già annunciati show di Roma, Napoli e Milano, approderà il 12 aprile a Conegliano (Tv) per la prima data del tour (da oggi sono aperte le prevendite su ticketone).Lo "Sfera Ebbasta Popstar tour 2019" debutterà con una data zero dalla Zoppas Arena di Conegliano per proseguire al Palazzo dello sport di Roma il 17 aprile, al Palapartenope di Napoli il 19 e chiudere al Mediolanum Forum, nella sua Milano, il 27 aprile. Sfera Ebbasta vanta oltre 2 milioni e trecentomila followers su Instagram, è il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. "Rockstar", oltre ad essere stato l'album più venduto in Italia nel 2018, è entrato in classifica anche in Svizzera, Francia, Germania e in molti altri paesi europei, diventando un best seller della cultura Hip Hop. Durante il nuovo show nei palazzetti proporrà dal vivo tutti i suoi maggiori successi, senza dimenticare i brani che hanno segnato l'inizio della sua carriera consacrandolo tra i rapper più apprezzati della nuova generazione.