Scelti i finalisti del Festival della Musica Italiana di New York

Roma, 9 set. (askanews) - Si è conclusa al "Confusione Fest" a Roma, la semifinale nazionale del NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York, arrivato alla sua XIII edizione che si svolgerà nella grande mela il 24 gennaio 2021, e sarà condotto da Carlo Conti e Monica Marangoni e trasmesso in mondovisione su Rai Italia.Cinquantanove giovani artisti, scelti su quasi 500 durante tutto l'anno attraverso selezioni telematiche (causa restrizioni covid), hanno partecipato alla giornata di semifinale con le audizioni live partite dalla mattina. Solo in venti sono approdati alla fase serale al cospetto della giuria.L'evento è stato condotto da Ernesto Trapanese che ha coinvolto il pubblico e tutta la giuria in veri e propri momenti televisivi, specie tra Clementino e Fegiz che sono diventati la "coppia comica" della serata. Sul finale a sorpresa, nell'attesa dei risultati delle votazioni, un mini set di Clementino che ha coinvolto il pubblico con le sue hits.I finalisti sono: Namida con il brano Piccoli (Veneto); Annalisa Andreoli con il brano 60.000 vite (Abbruzzo); Sabba con il brano Comete (Campania); Greogiro Rega con il brano Ogni vota (Campania); Angelica Ibba con il brano Roller coaster (Sardegna); Monia Russo con il brano Cellula (Liguria).