scelti i 53 artisti in gara a Musicultura

(ANSA) - SANTO STEFANO A MACERATA, 31 GEN - Selezionati tra 760 proposte provenienti da tutta Italia i 53 artisti in gara per l'edizione 2020 di Musicultura, Festival della canzone Popolare e d'Autore. Si tratta di 40 solisti e 13 band, tutti autori delle proprie canzoni. Il più giovane ha 19 anni, il più maturo 56, Campania e Lombardia sono le regioni più rappresentate, seguite da Sicilia, Lazio, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. I 53 selezionati accedono alle audizioni dal vivo del concorso in programma tra febbraio e i primi di marzo. La giuria di Musicultura selezionerà la rosa dei 16 finalisti, protagonisti di un concerto al Teatro Persiani di Recanati ad aprile e le cui canzoni comporranno il CD compilation della XXXI edizione. Due degli otto vincitori verranno scelti tramite social, gli altri dal Comitato Artistico di garanzia. "Mi sento di assicurare che tra i problemi italiani non c'è quello della scarsa vitalità delle canzoni" dice Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura. (ANSA).