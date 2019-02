[La diretta] Sanremo, la risposta sui migranti la dà Bisio. E fa centro

"Voglio andar via, da quei tuoi occhi che tirano sassi, e come in un duello far dieci passi e poi guardarci un'ultima volta e via": Sanremo parte a razzo, in un modo davvero spettacolare con i ballerini-acrobati che si scatenano sul palco mentre sul trampolino dell'Ariston Claudio Baglioni canta con Virginia Raffaele e Claudio Bisio la sua "Via", successo del 1981. Tutti e tre sono visibilmente emozionati, gli occhi di Virginia Raffaele e quelli di Claudio Bisio sono lucidi. Claudio Baglioni spiega la filosofia di questo Festival, insiste con il concetto di armonia, anche se in questi giorni il clima che si è respirato è stato ben altro.

Baglioni? Un pericoloso rivoluzionario

A cercare di chiudere le polemiche scatenate fin dalla prima conferenza stampa di gennaio con le parole di Baglioni sui migranti è Claudio Bisio. È lui a metà della serata a esibirsi in un monologo particolarmente divertente e riuscito, quello in cui si incarica di dimostrare che Baglioni è un "sobillatore, un anarchico, un rivoluzionario. Di che vi stupite? A me ha stupito il vostro stupore: ma vi accorgete adesso che Baglioni fa politica? Già nel 1974 cantava 'passerotto non andare via', ma era una posizione chiarissima, era un'esortazione agli immigrati: restate qui. E quello che è più grave è che lo ha scritto trent'anni prima che arrivassero, li ha sobillati. Lui li stava già aspettando”. E ancora: "Un mio amico ornitologo mi ha spiegato che il 'passer domesticus' nasce in Africa e migra in Europa da 11 mila anni. E Baglioni lo sapeva... Trent'anni dopo ha scritto una canzone intitolata 'Tutti qui'. Capite? E mentre quelli arrivavano lui se ne esce con 'Io me ne andrei...'. Beh allora seri furbetto!". A confronto con Baglioni 'il sobillatore', "Guccini è da oratorio, De Gregori da Zecchino d'oro". Ma non c'è solo il tema migranti nei brani di Baglioni: "C'è l'antimilitarismo. Che cosa ci faceva a Porta Portese? Era andato a comprarsi dei blue jeans al posto della divisa. Forse era un disertore. E poi c'è l'eversione sociale: 'un uomo si lamenta ad alta voce del governo e della polizia', lo ha scritto trent'anni fa, in "Poster", ma c'era ancora la Dc".

Bisio, argomenta ancora: "Baglioni è ossessionato dai migranti: ha scritto 'migravamo come due gabbiani' e '100 ponti da passare' e 'sirene di navi che urlavano al vento', 'se avessi un'auto da caricarne cento mi piacerebbe un giorno portarli al mare'. Più chiaro di così? Allora te le sei cercate". Poi, più serio, fa un appello ai giornalisti, "smettiamola", e al "mondo Rai": "Quest'uomo ha un grande cuore, una grande testa oltre che una grande voce, se vi fidate di lui, di noi, lavoreremo benissimo. Come dice lui, in armonia”. Basterà?

A rompere il ghiaccio della gara invece è Francesco Renga, primo a esibirsi con "Aspetto che torni", una canzone che lui ha definito "la fotografia del mio momento". Mancava da Sanremo da 5 anni. Poi tocca a un'accoppiata inedita in salsa partenopea, il veterano Nino D'Angelo e Livio Cori, una delle voci più interessanti della nuova scena urban, cantano in dialetto napoletano "Un'altra luce".

Nek è come al solito un concentrato di energia ed armonia esplosivi, il suo elettro-pop si intitola "Mi farò trovare pronto". Poi tocca ai The Zen Circus, uno dei gruppi più conosciuti della scena indie-rock. La loro "L'amore è una dittatura" è un brano molto intenso, con il ticchettio di un orologio come filo conduttore e un incalzare serrato. Il primo applauso a scena aperta dell'Ariston è per i tre tenorini de "Il Volo" che qui hanno già vinto e hanno preso il volo per conquistare il mondo. Stavolta cantano a pieni polmoni "Musica che resta". La sesta a esibirsi è anche la prima donna della serata, Loredana Berté che qui a Sanremo ha fatto la storia della musica e soprattutto del costume. Grintosa e ricaricata dall'exploit con i Boomdabash, "Non ti dico no". Canta "Che cosa vuoi da me", brano rock scritto da Gaetano Curreri con chitarre elettriche e voce graffiata in grande spolvero.

Standing ovation e commozione per Andrea e Matteo Bocelli

Alle 21 e 37 è il momento attesissimo di Andrea Bocelli che a Sanremo ha esordito 25 anni fa con "Il mare calmo della sera". Stasera canta di nuovo questa poesia in musica scritta da Zuchero Fornaciari in un duetto con Claudio Baglioni. Impossibile non trattenere il fiato mentre cantano. Pensi che non ce la faranno ad arrivare più in alto. E invece sì. E l'Ariston scatta in piedi per la prima standing ovation di questa edizione numero 69. Poi Bocelli viene raggiunto sul palco dal figlio Matteo, 21 anni, bellissimo e molto bravo con il quale ha inciso "Fall on me". Prima però un gesto altamente simbolico, quasi un passaggio di consegne tra padre e figlio. E Bocelli si sfila il giubbotto, lo stesso che indossava 25 anni fa per il suo esordio sanremese, e lo fa indossare al figlio. "Più che un passaggio di testimone, è un augurio", dice.

Il settimo cantante è Daniele Silvestri che si esibisce con il rapper campione di free style Rancore. "Argentovivo" è una canzone che ha un impatto fortissimo. Il protagonista è un ragazzo di 16 anni, il tema è quello dell'incomunicbilità . Sound urban, ipnotico. L'Ariston gradisce.

Poi un altro duetto, questa volta di giovanissimi: Federica Carta e Shade con "Senza farlo apposta", uno dei brani più orecchiabili. Buono l'affiatamento tra i due. Un altro giovanissimo a esibirsi è Ultimo, che qui l'anno scorso è già arrivato primo nelle Nuove Proposte con "Il ballo delle incertezze". Stavolta arriva con il peso di essere il favorito per la vittoria finale ma non sembra farci caso. la sua "I tuoi particolari" racconta di un amore finito a causa della frenesia del vivere e dei troppi impegni. Il testo è semplice ma immediato. Lui inizia al piano e poi si prende la scena. Il podio sembra garantito.