'Roma videoclip, il cinema incontra la musica': premiazione 4 dicembre

Roma, 25 nov. (askanews) - Tutto pronto per la XVII edizione del Roma Videoclip - il cinema incontra la musica. Mercoledì 4 dicembre, presso la Sala Fellini degli Studi di Cinecittà, alle ore 19.00, saranno tantissimi gli artisti del panorama cinematografico e musicale italiano premiati durante l'unica kermesse nazionale che rende omaggio al connubio tra cinema e musica, valorizzando il videoclip come forma di arte espressiva.Roma Videoclip è la manifestazione ideata e organizzata da Francesca Piggianelli, in collaborazione con Luce Cinecittà, con il supporto di Roma Lazio Film Commission e Cinecittà Panalight, il patrocinio dalla Regione Lazio, il riconoscimento della Direzione Generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali ed il sostegno di Equilibra e Tetramax Movie. Una rassegna che omaggia artisti, registi, videoclip, musiche e compositori, live film concerto, produzioni e serie web.