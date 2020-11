Rof autunnale tutto in streaming e gratuito

(ANSA) - PESARO, 09 NOV - Sarà tutta in steraming gratuito la sessione autunnale del Rossini Opera Festival, sul sito web e sui canali social della manifestazione. I sette appuntamenti (due concerti e due produzioni liriche) si svolgeranno nel Teatro Rossini di Pesaro, senza pubblico. In cartellone sabato 14 novembre alle 20.30 una selezione dei Péchés de vieillesse interpretata dal pianista Alessandro Marangoni; domenica 15 novembre alle 20.30 la Messa di Milano e il Miserere diretti da Ferdinando Sulla, alla guida della Filarmonica Gioachino Rossini e del Coro del Teatro della Fortuna (maestro del coro Mirca Rosciani), Tra gli interpreti Manuel Amati, Antonio Garés, Grigory Shkarupa, Svetlina Stoyanova. Il 25, 27 e 29 novembre, sarà riproposto Il barbiere di Siviglia, messo in scena da Pier Luigi Pizzi, con Michele Spotti alla guida dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini e del Coro del Teatro Ventidio Basso (maestro del coro Giovanni Farina). Interpreti Juan Francisco Gatell, Carlo Lepore, Aya Wakizono, Iurii Samoilov, Michele Pertusi, Elena Zilio, William Corrò Seguirà giovedì 26 e sabato 28 novembre il classico Viaggio a Reims, ideato da Emilio Sagi e ripreso da Matteo Anselmi, con gli allievi dell'Accademia Rossiniana 2020 diretti da Alessandro Cadario sul podio dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini. "Vista la situazione nella quale si trova il Paese - spiega il presidente del Rof Daniele Vimini - , abbiamo deciso di regalare l'intero Festival autunnale a tutti i rossiniani nel mondo". (ANSA).