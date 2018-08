Riccardo Sinigallia torna con 'Ciao Cuore'

(AdnKronos) - E' "un invito ad aprire le braccia, la bocca, le orecchie, i polmoni”, “a mettere in connessione il proprio respiro con tutto quello che ci circonda e vivere lealmente e pienamente il momento. Non è facile". E' questo per Riccardo Sinigallia 'Ciao Cuore', il primo singolo estratto dall'omonimo nuovo progetto discografico che verrà pubblicato il 14 settembre da Sugar. Il brano - da questo venerdì in radio, in tutti i digital store e servizi streaming - rappresenta molto bene il mondo musicale del nuovo disco con trame pop elettroniche che riescono a poggiare sull'emotività mettendo al centro della canzone il testo, capace di evocare suggestioni in bilico tra realtà e immaginazione. Cantautore, polistrumentista e produttore, Riccardo Sinigallia torna con un nuovo lavoro a quattro anni di distanza dall’ultimo progetto discografico. Un disco, prodotto insieme a Laura Arzilli, profondo, intenso, sanguigno, intriso di malinconia, ma anche di rabbia e passionalità, in cui si ritrova il suo marchio inconfondibile. Riccardo Sinigallia, classe 1970, ha co-firmato e prodotto alcuni successi come 'Due destini' e 'La descrizione di un attimo' per i Tiromancino, 'Vento d’estate' e 'Lasciarsi un giorno a Roma' di Niccolò Fabi, oltre a 'Cara Valentina' per Max Gazzè e all'album 'Non erano fiori' di Coez, contribuendo significativamente alla popolarità della scena romana dagli anni ’90 fino ad oggi. Si è anche dedicato alla composizione di colonne sonore per film e documentari come, per esempio, 'Paz!' e 'I mille giorni di Mafia Capitale'. E' sua 'A cuor leggero', brano che scorre lungo i titoli di coda di 'Non essere cattivo', film di Claudio Caligari.