Puglia investe 1,5 mln su musica

(ANSA) - BARI, 25 MAG - Per sostenere il comparto musicale arrivano 'Puglia Sounds Plus' (con nuovi avvisi pubblici per operatori del settore e imprese musicali) e 'Medimex D', "la prima music conference internazionale digitale". Si tratta, è detto in una nota, di "un progetto inedito in Italia, promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese". L'investimento complessivo sarà di 1,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021. "Affrontiamo in maniera specifica l'emergenza del comparto musicale pugliese con una serie di iniziative che puntano a sostenere l'attività della filiera musicale pugliese - dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - con 'Puglia Sounds Plus' la Regione investe 1,5 milioni di euro sul rilancio dell'attività di musicisti e operatori con l'obiettivo di accompagnargli nella delicata fase di ripresa". (ANSA).