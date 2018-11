[Il premio] Come è pop questa world music. E quanto sono monelli quei tre di Cipro

Giù la maschera. Anzi, su La Maschera. Vincitori del Premio Andrea Parodi edizione 2018 (di cui Tiscali è media partner) e perfetta conferma di quanto la world music, quella che con dicitura più etnomusicologica, un tempo si chiamava folk. E che oggi è sempre più pop. Te vengo a cercà, il brano della band napoletana premiato dalle giurie, è il canto diretto, svelto ed efficace di come ciascuno di noi, al fondo della propria cultura e delle reciproche diffidenze, sia umano. "Veniamo dallo stesso posto/Entrambi torneremo nello stesso posto". ll tutto cantato e suonato con la sintesi che rende la world music sempre più simile al pop, alla canzone. Non è una nota di demerito, tutt'altro. Ché sono tempi svelti e non c'è troppo tempo da perdere in virtuosismi tecnici o strumentali. Il combo napoletano lo ha capito bene, e si è portato via il premio più ambito della manifestazione dedicata al grande cantante sardo-ligure, prima di ripartire in tour verso il Portogallo e poi il Canada, proseguendo il suo percorso di bel nome indipendente del nuovo cantautorato in lingua napoletana. A La Maschera anche i premi per la migliore musica e l'interpretazione.

Gli altri premi

Non è stato l'unico riconoscimento delle due giurie (tecnica, critica) assegnato agli artisti in gara dall'8 al 10 novembre all'Auditorium di piazza Dettori di Cagliari. Ecco gli altri premi: messi a votarsi reciprocamente, i musicisti in concorso hanno scelto a pari merito i liguri Feral Cor ( con La Sajetana) e il siciliano Giuseppe Di Bella (Ncucciarsi). Il premio della giuria internazionale è andato ai perfetti impasti vocali dell'ensemble Kor (Albore), la parte più giovane della giuria è rimasta conquistata dall'energia dei ciprioti Monsieur Doumani (Gongs), che si portano a casa anche il premio per il migliore arrangiamento, la migliore interpretazione di un brano di Andrea Parodi (Abacada) e il premio della critica. A Giuseppe Di Bella il riconoscimento per il migliore testo, scritto assieme a Valeria Cimò, già in gara in passato al Parodi. Nel corso dei tre giorni la manifestazione, come tutti gli anni, ha dato spazio a esibizioni di artisti ospiti: l'intensità al canto di Jorge Pardo (Perù), l'energia trascinante di Stracho Temelkovski (Macedonia), le voci del Duo d'Altrocanto (Veneto/Puglia) e della sarda Daniela Pes, vincitrice dell'edizione 2017 del Premio

Quando la musica serve ad essere monelli

Dall'edizione 2018 del Premio Andrea Parodi si possono ricavare un paio di indicazioni importanti. La world music spesso soffre di stereotipi di stile, un po' come certo pop, e dunque le proposte vincono quando la loro funzione di "canzone" è riuscita. Tutto il resto (l'elettronica, i virtuosismi strumentali o vocali, le lunghe introduzioni, gli assoli) pesa sempre meno, e spesso dà l'impressione che non si voglia arrivare dritti al sodo, che si stia perdendo tempo. E' la logica del pop in un mondo che corre veloce e non ha tempo per gli svolazzi. Dunque c'è una sempre maggiore differenza fra l'etnomusica di studio accademico (che viene da altri ritmi, altra società, altro "racconto") e la world di oggi, che è sempre più canzone nelle differenti lingue locali. In tutto questo, i guizzi di carattere sono particolarmente vincenti. Lo è stato certamente Gongs, il brano davvero riuscito del trio cipriota Monsieur Doumani. In tre sul palco: bouzouki soprano, chitarra e trombone a tiro, per cantare una canzone di viaggio, amicizia, sfrontatezza, bellezza del momento. Con testo eloquente: "Con questo catorcio di un'auto a benzina prestata/Un giro nella profondità adesso e quello che desideri comincia/Senza lussi e palazzi/Al momento dell'estasi nessuno parla/Ma poi non sono da solo qui, tutti appartengono a tutti". Suonato e cantato come piacerebbe a Tom Waits, con vitalismo e ironia gaglioffa, o come piacerebbe al miglior Bregovic, quello dei primi dischi, non ancora ridotto a zumpa zumpa alcolico a tutto volume. A maniera di se stesso.

In cerca di una "verità"

La musica cerca sincerità, assenza di maniera, verità nel senso di onestà artistica. E la premia. Ma cerca anche aiuto. E fra i meriti del Premio Parodi c'è il corollario di conferenze per rendere coscienti i musicisti (spesso distratti e superficiali su questi aspetti) di come gestire licenze, diritti, master dei dischi, copyright, e dare la possibilità a chi vince di fare un minitour di concerti. Perché senza concerti e gestione intelligente della propria impresa musicale, in anni di cover e tribute band a go-go, di illusioni da talent show, un artista non resiste a lungo.