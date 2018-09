Oumou Sangaré, musica per diritti donne

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Sono passati 6 anni dal suo ultimo album. Oumou Sangaré ha compiuto 50 anni a febbraio ed è tornata sui palchi con un nuovo lavoro, che segna un cambio di direzione e che incuriosisce ma non crea stupore: chi conosce la carriera della diva maliana sa quanto sia da sempre molto avventurosa. "Mogoya" è stato pubblicato dall'etichetta francese No Format!, prodotto da A.l.b.e.r.t. e viene portato dal vivo all'Auditorium Parco della Musica di Roma il 22/9, per il Romaeuropa Festival. La regina della musica maliana, così l'ha definita il Rolling Stone Magazine, ha da sempre fatto della diffusione della musica africana nel mondo una missione, facendosi portavoce, in particolare, della lotta per i diritti delle donne (opponendosi ai matrimoni combinati e alla poligamia). "Ogni volta che scrivo una nuova canzone, la gente aspetta principalmente di sentire cosa ho da dire. Questo mondo è malato e c'è molto lavoro da fare per guarirlo. Io cerco di aiutarlo per quello che posso e con quello che so fare meglio".