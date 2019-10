Musica Tazenda in film Pino e Anticorpi

(ANSA) - SASSARI, 11 OTT - Musica e cinema sardi insieme. "Lieve", il nuovo singolo dello storico gruppo dei Tazenda, è la canzone originale del secondo film di Pino e gli Anticorpi "Come se non ci fosse un domani", di prossima uscita nelle sale. Il brano è scritto a quattro mani da Gino Marielli e Renato Cubo, il primo autore della musica e il secondo dei testi. Un connubio tra note e immagini nato quasi per caso, proprio durante il periodo di lavorazione del film che ha toccato varie città della Sardegna e vede nel cast come ospiti Rossella Brescia, Rita Pelusio, Alessandro Bianchi, Gianluca Impastato, Giovanni Cacioppo, Francesco Malcom, Tim Daish e Marina Kazankova. Più tre sardi doc: Benito Urgu, Massimiliano Medda e Francesca 'Chicca' Zar.