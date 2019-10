Musica, Sara Wilma Milani esce con 'Non ne posso più'

Roma, 7 ott. (askanews) - Sara Wilma Milani, che insieme al marito Stefano sono stati tra i protagonisti dell'edizione 2017 del programma "Matrimonio a prima vista" - esce con il singolo "Non ne posso più" in radio e in digitale da Venerdì 11 ottobre, distribuito da Believe Digital.Un brano dissacrante, fresco e positivo, che celebra l'amore con ironia, nella sua forma più sincera e pura. L'amore è un disordine sentimentale che nessuna scienza può pianificare, programmare o creare."Non ne posso più" è l'aspetto più leggero e divertente di un progetto musicale di più ampio respiro, dove Sara Wilma Milani dimostrerà le sue doti di cantante e autrice.