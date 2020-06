Musica, Form prima orchestra live Marche con Rossini e Mozart

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - Riparte da Osimo, dopo quasi 4 mesi di stop per l'emergenza coronavirus, la musica classica dal vivo nelle Marche sabato 20 giugno alle 21.30 i 31 professori d'orchestra dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana Form, diretti dal 25enne Alessandro Bonato, si esibiranno tra i primi in Italia al Teatro Nuova Fenice con un concerto dal titolo emblematico "La gioia della musica": il programma, le cui note risuoneranno anche in filodiffusione per le vie di Osimo, comprende il Divertimento per archi n.1 in re magg. K.136 e Sinfonia in do magg. K. 425 "di Linz" di Mozart, Il signor Bruschino: Overture di Gioachino Rossini e, per salutare il solstizio d'estate del 21 giugno, la Pastorale d'été h31 di Honegger. Un concerto che, hanno spiegato il presidente della Form Carlo Maria Pesaresi, il direttore artistico Fabio Tiberi e l'assessore comunale Mauro Pellegrini, si svolgerà in completa sicurezza: la sala da 450 posti ospiterà 100-120 spettatori distanziati su ogni lato di 1 metro mentre il distanziamento dei musicisti sul palco dipenderà dal loro strumento. (ANSA).