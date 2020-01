Musica, Brunori Sas: sold out al Forum di Milano il 13 marzo

Roma, 21 gen. (askanews) - Sold out di Brunori Sas al Forum di Milano del 13 marzo. Dopo una data zero a Vigevano (29 febbario), il tour farà poi tappa a Jesolo (3 marzo), Torino (7 marzo), Milano (13 marzo), Bologna (15 marzo), Firenze (21 marzo), Ancona (24 marzo), Roma (27 marzo), Napoli (28 marzo), Bari (3 aprile) ed infine a Reggio Calabria (5 aprile).Ma non è tutto: c'è un'ulteriore sorpresa per i fan, un corto esilarante voluto da Dario Brunori e scritto e realizzato in collaborazione con Michela Giraud. "L'insostenibile leggerezza dei social" il titolo del corto, che da domani sarà disponibile su Youtube e il cui trailer, pubblicato sui social degli artisti nei giorni scorsi, ha letteralmente infiammato il web collezionando centinaia di miglia di views. Nato come puro divertimento, il video ha conquistato il pubblico totalizzando nell'audience il 100% del sentiment positivo.I biglietti per il Brunori Sas Tour 2020 sono disponibili su www.brunorisas.it e www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.