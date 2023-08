Da Meloni a Salvini, l'omaggio a Toto Cutugno dal mondo della politica

Il mondo della politica italiana si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Toto Cutugno, il cantautore morto oggi, martedì 22 agosto, all’età di 80 ann "Ciao a Toto Cutugno, un Italiano vero". Così scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pubblicando una foto del cantautore. “Ci lascia un grandissimo: con la sua L'Italiano, ha saputo far cantare milioni di persone, portando la musica italiana in tutto il mondo. Buon viaggio, Toto Cutugno", commenta invece il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.

Il cordoglio del ministro della Cultura

"Il mondo della musica perde un interprete popolare e importante. Un artista, con l'orgoglio di essere italiano, apprezzato anche all'estero, i cui successi sono stati la colonna sonora di un'epoca. Dimostrò il suo talento anche come autore. Sono vicino alla famiglia e alle persone a lui più care in questo momento doloroso", dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Addio a Toto Cutugno, emblema assoluto di italianità" dice il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità, Francesco Lollobrigida. "La sua musica ha saputo superare i confini di un mondo diviso in due, unendo gli italiani che a migliaia di chilometri di distanza non hanno mai smesso di amare le proprie radici".

Renzi: “Lasciatelo cantare anche da lassù”

"Lasciatelo cantare, anche da lassù" twitta Matteo Renzi. "Perché è stato un italiano vero. La morte di Toto Cutugno per quelli della nostra generazione è la scomparsa di una delle colonne sonore del nostro Paese. È il tempo che scorre. E da padre penso a quel capolavoro che è 'Il tempo se ne va'. Un abbraccio alla famiglia e a chi gli ha voluto bene. Che la terra gli sia lieve".

Il saluto di Edi Rama

"Eri un grande, Italiano vero, dovevamo vederci quest'estate a Valona ma Dio ha deciso farti riposare in pace, mentre a noi rimangono le tue canzoni registrate per sempre nel cuore di tantissimi albanesi. Grazie di tutto Toto Cutugno, è stato un privilegio vivere contemporaneamente con un mito come te". Lo scrive in italiano il premier albanese Edi Rama.

Le Monde celebra Cutugno

Anche Le Monde celebra Toto Cutugno, cantante celebre anche in Francia. La sua canzone Un italiano vero scrive su Twitter il giornale francese, fu seconda nella hit parade. Una canzone che ha avuto enorme successo anche in Israele, Iran e Corea del Sud. Il quotidiano ricorda che il video della canzone fu girato sugli Champs Elysee a Parigi e conteneva "una serie di clichè caricaturali sull'Italia e gli italiani. Il quotidiano ricorda infine come Cutugno abbia scritto per molti cantanti francesi da Michel Sardou a Mirelle Mathieu, Joe Dassin, Sheila e Johnny Hallyday.