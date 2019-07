Monica Guerritore e Giovanni Nuti cantano i versi di Alda Merini

Roma, 12 lug. (askanews) - Monica Guerritore e Giovanni Nuti cantano gli appassionati, dolorosi e ironici versi della grande Alda Merini, accompagnati da una band di sei elementi: è "...Mentre rubavo la vita...!", il concerto in programma martedì 16 luglio sul palco di "Villa Ada - Roma incontra il mondo".Dopo essere andata in scena col musical "End of the Rainbow" dedicato a Judy Garland, Monica Guerritore stupisce ancora una volta il suo pubblico con un'ora appassionante di immagini, parole, musica e passione. "Nessuna donna resta indifferente davanti alla forza, all'energia libera, vitale, colorata, sensuale di Alda Merini - ha affermato Guerritore - La musica di Nuti rende travolgenti i suoi testi. Io stessa ne rimango stupita. Al pubblico piacerà enormemente: ballerà, riderà e piangerà insieme a noi".Nuti, che firma anche le musiche dello spettacolo, ha avuto una collaborazione unica e irripetibile, durata sedici anni, con la grande poetessa, che lei stessa amava definire un "matrimonio artistico". "Solo un'artista eclettica e sensibile come Monica può trasmettere a pieno l'intensità, il carattere, l'ironia, lo struggimento, la magica follia di una personalità immensa come quella di Alda Merini - ha commentato Nuti - Sentirla per la prima volta cantare i suoi versi sulle mie note è stato emozionante".Nato da un'idea di Rossella Martini, lo spettacolo è prodotto da Paolo Recalcati per Sagapò Music, con la regia e il disegno luci di Mimma Nocelli. I componenti della band sono José Orlando Luciano, (pianoforte e tastiere), Massimo Germini (chitarra), Simone Rossetti Bazzaro (violino) ed Emiliano Oreste Cava (percussioni e batteria). Il fonico di sala è Max Capellini.Lo spettacolo, dopo un'anticipazione in due importanti rassegne estive (Asti Teatro Festival e La Versiliana), è in tour dallo scorso autunno nelle principali città italiane.