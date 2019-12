Modà, dal 6 gennaio in radio il singolo 'Testa o croce'

Roma, 30 dic. (askanews) - Da lunedì 6 gennaio sarà in radio "Testa o croce", il nuovo singolo dei Modà estratto dall'omonimo album di inediti. Il brano, che Kekko ha dedicato all'amico Cash, racconta quel momento della vita in cui puoi "lanciare una monetina" o seguire il cuore per scegliere la strada da percorrere. Sarà accompagnato da un videoclip, online dal 6 gennaio. Il 2019 ha segnato il grande ritorno della band campione d'incassi sulla scena musicale. Il loro album "Testa o croce" (prodotto da Friends & Partners - licenza Believe) è stato certificato Oro, è rimasto stabile in Top 10 per le prime 5 settimane nella Classifica album Fimi - Gfk e ha superato i 15 milioni di stream. I 4 videoclip che hanno accompagnato il disco, hanno raggiunto 15 milioni di visualizzazioni su Youtube. Il tour proseguirà nei palasport da marzo 2020 a Catania, Eboli, Bari, Reggio calabria, Roma, Genova, Milano (Assago), Verona. I Modà sono tra le band di maggior successo in Italia, con all'attivo 7 album e decine di hit. Si formano ufficialmente nel 2002 ed esplodono, dopo una lunga gavetta, nel 2011 con l'album "Viva i romantici", certificato Disco di Diamante. Hanno conquistato due volte il podio al Festival di Sanremo (con "Arriverà" nel 2011 e "Se si potesse non morire" nel 2013) e si sono esibiti allo Stadio di San Siro nel 2014 e nel 2016.