Marco Mengoni annuncia il tour estivo Fuori Atlantico

Milano, 8 mag. (askanews) - Dopo le cinque trionfali anteprime in Europa, i sold out di Torino e delle quattro repliche al Forum di Milano, il viaggio estivo di Mengoni, prodotto da Live Nation, sarà una vera e propria immersione per tutto il suo pubblico. Per l'estate 2019 infatti, Marco sceglie cinque location inedite tra natura, arte e bellezza.Ambienti simbolo della conservazione artistica e culturale del nostro Paese, dalla magia suggestiva del labirinto più grande del mondo alla visuale sorprendente di un teatro en plein air nel cuore della Sicilia, dal paradiso naturale degli sportivi tra Umbria e Marche, al palcoscenico di pietra delle cave, per finire tra le acque calme di un lago immerso nelle montagne. Luoghi naturali davvero mozzafiato, nei quali Marco proporrà una nuova forma di live, scostandosi dal modello trionfale e dalla imponente produzione di ATLANTICO TOUR, che stasera debutta nella Capitale. Una produzione unica e volutamente minimale, perché il vero spettacolo è la natura stessa, che si fonderà con le note per un'esperienza incredibilmente immersiva.Dopo aver viaggiato per il mondo, Mengoni ha voluto questi cinque speciali appuntamenti per valorizzare il patrimonio artistico e le bellezze della natura. Ogni show sarà diverso, unico ed esclusivo.Il viaggio inizia dal più grande labirinto al mondo: il Labirinto della Masone a Fontanellato (Parma), composto interamente da 200 mila piante di bamboo, appartenenti a 20 specie diverse. Uno spazio stupefacente, dove l'elevata fotosintesi riduce l'anidride carbonica restituendo ingenti quantità di ossigeno.Il Teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina (Agrigento) offre dalla sua posizione elevata una vista sublime e ospita solo 108 posti, quante le stelle che formano l'omonima costellazione.Il secondo show del viaggio estivo di Marco, avrà inizio al tramonto tra mille sfumature di luce che saranno la scenografia naturale di questo palcoscenico unico.Il terzo palcoscenico in cui la musica di Marco incontra la natura è sul Monte Cucco, capitale italiana di volo libero, in un contesto di straordinaria bellezza. L'appuntamento si inserisce nella rassegna Suoni Controvento, speciale manifestazione realizzata dall'Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore, realizzata in collaborazione con Legambiente, per un concerto plastic free con un allestimento a basso impatto ambientale.Il penultimo live è a Cava la Beola di Monte a Montecrestese (Verbania), una cava ancora attiva ma anche un grande palcoscenico naturale incastonato tra le rocce, un luogo incantato che in una sera d'estate fermerà la sua quotidiana attività per lasciare spazio alla musica di Marco. Durante il live, in collaborazione con la Fondazione Tones on the Stones, Marco proporrà un set unico con particolari proiezioni realizzate per l'eccezionale beola argentata che illuminerà il magico paesaggio circostante. Ultimo appuntamento ai Laghi di Fusine di Tarvisio, la conca dei laghi, nota per la sua bellezza, uno dei luoghi di maggior valore naturalistico dell'intera catena alpina tra rigogliose foreste e imponenti montagne. La musica di Marco sarà la colonna sonora dell'incontro tra aria, acqua e terra in uno speciale appuntamento del No Borders Music Festival.Da sempre attento all'ambiente e già ambasciatore italiano della campagna Planet or Plastic? di National Geographic, dopo uno show tecnologicamente all'avanguardia come quello appena partito che conta già oltre 200 mila biglietti venduti, Marco invita il suo pubblico a scoprire i luoghi nascosti del Paese, testimoniando ancora una volta la sua attenzione per l'ambiente, la cultura e la bellezza.