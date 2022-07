Noemi: “Le diete non sono miracolose. È tutto una questione di testa. Ora mi sento più libera”

Noemi è in giro per l’Italia con il suo tour. Noi l’abbiamo incontrata in Sicilia in occasione del Taormina Film Festival dove ha vestito i panni di giurata. Nella serata di premiazione si è anche esibita sul palco del Teatro Antico cantando Glicine e la cover (You Make Me Feel Like) A Natural Woman di Aretha Freanklin.

Come ti sei trovata nei panni di giurata?

“È stata un’esperienza che mi ha arricchito, mi sono confrontata con dei colossi come Cristina Comencini e dei giovani talenti del cinema europeo. È stato un sogno, anche perché sono laureata in Storia e critica del cinema: la settima arte è sempre stata una mia passione. Ho staccato un po’ dalla musica per una settimana”.

Quali sono i film che ti sono rimasti nel cuore?

“Il primo che mi viene in mente è Lezioni di piano di Jane Campione, dopo aver visto quel film ho chiesto a mio padre di suonare il piano. Amo anche le colonne sonore, impazzisco per Ennio Morricone e per il suo C’era una volta in America, per Armando Trovajoli, ma anche per musiche da film più moderne come quelle di Matrix”.

È appena uscito il tuo nuovo singolo Hula-hoop con Carl Brave. Volete replicare la hit Makumba dello scorso anno?

“Lo speriamo. Io e Carlo ci siamo trovati molto bene a livello umano e così abbiamo rinnovato la collaborazione. Ci è sembrato naturale. Hula-Hoop attraverso immagini che raccontano la luminosità dell’estate è anche una metafora della vita: bisogna sempre imparare a cavarsela. Carlo è entrato nel mio mondo e io nel suo, credo sia uno dei cantautori italiani più forti del momento”.

Che sapore ha quest'estate per te?

“Sarò in tour nelle vari luoghi di vacanza: è bellissimo riuscire a vedere il volto delle persone che hai davanti quando canti. Per noi è importantissimo perché capisci come la gente reagisce ai tuoi brani. Mi è mancato molto. Quest’inverno invece farò dieci tappe nei teatri”.

Quindi niente vacanze ora?

“Mi riposerò più avanti”.

Sei rinata musicalmente e fisicamente. Come ti mantieni in forma? Ancora con la dieta?

“Quando entri in una certa forma mentis non hai bisogno di diete, tutto parte dalla psiche: le diete non sono miracolose. Quello che conta è l’equilibrio con te stesso. Io l’ho trovato”.

Ti senti più libera ora?

“Sì, perché sono più libera di testa. Il corpo è lo specchio dell’anima. Se inciampiamo è perché c’è un appesantimento mentale. Sono contenta di essermi ripresa i miei spazi”.

È cambiato anche il tuo look?

“Mi diverto, sono in bilico tra il divertimento e l’eleganza. Mi piace questo binomio”.