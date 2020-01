Incendi in Australia, Elton John donerà 1 milione di dollari

Roma, 8 gen. (askanews) - Il mondo della musica unito per aiutare le vittime degli incendi che stanno colpendo l'Australia, che negli ultimi giorni hanno distrutto 18 milioni di ettari di territorio. Elton John e i Metallica hanno annunciato sostanziose donazioni per aiutare le popolazioni colpite dalle devastazioni. Elton John, dal palco di Sydney - la tappa più recente del suo tour di addio - ha annunciato che donerà 1 milione di dollari: "Dovremmo tutti ammirare il lavoro che stanno facendo i pompieri - ha detto al pubblico - C'è chi ha perso la vita cercando di salvare le case della gente, e c'è chi ha perso sia la vita che la casa. Infine, c'è il dramma degli animali, la distruzione del loro habitat è straziante e di dimensioni bibliche". Anche i Metallica si sono impegnati, tramite la loro fondazione All Within My Hands e una donazione di 750mila dollari, a contribuire al lavoro del NSW Rural Fire Service e della Country Fire Authority di Victoria. Courtney Barnett suonerà, insieme a Camp Cope e Alice Skye, due concerti di beneficenza a Melbourne; Flume, producer di Sydney, ha inviato 100mila dollari al fondo d'emergenza WIRES, e lo stesso ha fatto Kacey Musgraves con un'associazione non meglio precisata; Pink, infine, ha donato 500mila dollari ai vigili del fuoco delle zone colpite.