Il trailer di Hamilton, in film il premiato musical di Broadway

Milano, 22 giu. (askanews) - È finalmente arrivato il trailer, diffuso da Disney+, di Hamilton, la versione filmata della produzione originale di Broadway, in vista dell'arrivo di questo fenomeno culturale sulla piattaforma di streaming nelle case di tutto il mondo dal 3 luglio 2020.Un'indimenticabile performance cinematografica, la versione filmata della produzione originale di Broadway, Hamilton, combina i migliori elementi di teatro dal vivo, del cinema e dello streaming portando questo fenomeno culturale nelle case di tutto il mondo per un'esperienza unica ed emozionante. Hamilton è la storia dell'America di un tempo, raccontata attraverso l'America di oggi. Con una colonna sonora che unisce hip-hop, jazz, R&B e Broadway, Hamilton ha ripreso la storia del padre fondatore americano Alexander Hamilton e ha creato un momento rivoluzionario nel teatro - un musical che ha avuto un profondo impatto sulla cultura, la politica e la formazione scolastica.Registrato al The Richard Rodgers Theatre di Broadway nel giugno del 2016, il film trasporta il suo pubblico nel mondo dello spettacolo di Broadway in modo unico e intimo. Con libro, musica e testi di Lin-Manuel Miranda e regia di Thomas Kail, Hamilton è ispirato al libro "Alexander Hamilton" di Ron Chernow e prodotto da Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda e Jeffrey Seller, con Sander Jacobs e Jill Furman come produttori esecutivi. Le riprese sono state prodotte da RadicalMedia. Il musical teatrale ha vito moltissimi premi, tra questi: 11 Tony Award -, un GRAMMY Award -, gli Olivier Award- e il Premio Pulitzer.Hamilton sarà disponibile in tutto il mondo dal 3 luglio in streaming su Disney+ solo in lingua inglese con sottotitoli in inglese. Come dichiarato da Lin-Manuel Miranda, poiché il film arriverà su Disney+ 15 mesi prima del debutto previsto nei cinema, i testi non sono ancora stati completamente tradotti e i sottotitoli nelle varie lingue verranno aggiunti prossimamente. Il musical è sempre stato messo in scena solo in lingua inglese e arriverà su Disney+ nella sua veste originale.