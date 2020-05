Il sax di Javier Girotto 'Live at home' per Visioninmusica

Roma, 5 mag. (askanews) - Sarà il saxofonista Javier Girotto il protagonista del nuovo appuntamento di Visioninmusica "Live at Home", in programma giovedì 7 maggio alle 19 dalla sua abitazione e in diretta streaming sul canale youtube di Visioninmusica. Una performance che lo vedrà esibirsi al suo sax soprano con l'accompagnamento di loop station ed elettronica, in un repertorio composto da quattro differenti brani, di cui tre scritti da lui stesso ("Pantheon", "Afa" e "Sueño") e la celebre "Sarabande" di Händel.Il calendario delle esibizioni "Live at Home" proposte da Visioninmusica andrà avanti ancora fino a giugno: il giovedi alle 19 e la domenica alle ore 19:30, i prossimi artisti ad esibirsi saranno Mister Mat (10 maggio), Nicola Andrioli (14 maggio) e Claudio Jr De Rosa (17 maggio).Nel corso di tutti gli eventi in streaming verrà messa in evidenza la possibilità di contribuire con una donazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale.Tutti i live saranno accessibili in diretta streaming sul canale YouTube di Visioninmusica. Sarà inoltre disponibile il link alla pagina del concerto in diretta sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter ufficiali del festival.Visioninmusica "Live at Home" fa parte di "JIP ON STREAMING", il primo festival nazionale di jazz sul web, lanciato da Jazz Italian Platform. Visioninmusica è socio fondatore di Jazz Italian Platform (JIP), associazione nazionale di promoter, assieme a Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Jazz Network, Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music, Veneto Jazz. JIP condivide sulle sue pagine social tutte le iniziative dei propri associati.