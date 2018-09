Festival preaccademici: musicisti in un abbraccio interculturale

Roma, 26 set. (askanews) - La seconda edizione del Festival Internazionale "La Musica dei Pre accademici", si concluderà il 28 settembre con il concerto finale, alla Casa dell'Aviatore a Roma. Un evento significativo per rafforzare il legame di amicizia e gli scambi artistici fra i giovani musicisti in età pre accademica. Infatti, protagonista della serata finale sarà la giovane pianista diciottenne nata in una famiglia di musicisti romeni ad Avellino, Valeria Cristea Nechita.Nechita è nota al pubblico per i numerosi premi vinti in concorsi pianistici e di composizione e grazie ad un'intensa attività concertistica. Diplomata nel 2017 con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore presso il Conservatorio "D. Cimarosa" di Avellino, Valeria è attesa in un Recital pianistico nel quale presenterà musiche di L. van Beethoven, F. Chopin, F. Mendelssohn Bartholdy e M. Ravel.La seconda edizione, partita ad aprile, ha avuto a inizio settembre un nuovo momento clou: nelle suggestive cornici delle Sale "SS. Annunziata" di Cetona e "Fellini" di Chianciano Terme si sono tenuti venerdì 7 settembre e sabato 8 settembre, i concerti finali della quarta edizione del Masterclass "Cetona - I giorni del pianoforte", inseriti nell'ambito del Festival Internazionale "La Musica dei Pre accademici".Il progetto, ideato dal Direttore Artistico Maestro Catalina Diaconu, ha proposto 10 eventi nel periodo tra aprile e fine settembre 2018 con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico e le istituzioni nei confronti dell'educazione musicale dei giovani in età pre universitaria, nonché contribuire all'intensificazione del dialogo interculturale fra giovani di varie nazionalità, uniti dalla passione per la musica. La rassegna pone particolare enfasi sulla promozione della pratica musicale nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.Fino ad oggi, il Festival ha dato spazio a numerosi giovani musicisti di varie nazionalità, evidenziandone la passione ed il talento in un vivo dialogo interculturale. Il Direttore Artistico, nata in Romania e attiva professionalmente in Italia come docente di pianoforte dal 1981, si dedica da molti anni alla promozione dei giovani talenti, molti dei quali di origine romena, che frequentano con successo la scuola in Italia.Nell'ambito del Festival, questi giovani contribuiscono attraverso il loro messaggio a consolidare un'immagine positiva della Romania nel mondo. Fra i ragazzi partecipanti ai concerti finali del Masterclass tenuto dal Maestro Diaconu fra il 31 agosto e il 7 settembre in Toscana, segnaliamo Samuele Cuicchio, Giacomo Refolo, Pier Paolo Vandilli accanto ai giovani di origine romena Elisa Barbalata, Georgiana Barbalata, Mihail Diaconu, Erin Ignat, che si sono esibiti in un ricco programma di musiche di tutte le epoche: J. S. Bach, J. Haydn, W. A. Mozart, L. V. Beethoven, F. Schubert, F. Chopin, C. Debussy, A. Scriabin, B. Bartok.Insieme a loro, altri giovani talenti di varie nazionalità hanno portato il loro contributo alla riuscita del Festival in occasione degli eventi organizzati presso la Libera Accademia di Roma nel mese di aprile e a Valmontone, presso lo splendido Palazzo Doria Pamphilj, il 3 giugno scorso. Prestigiosi Enti ed Istituzioni hanno concesso il loro patrocinio al progetto mostrando piena condivisione dei suoi valori culturali: per citarne alcuni, Roma Capitale e l'Ambasciata di Romania in Italia, la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, il Comune di Cetona, il Comune di Valmontone, la Fondazione Internazionale "Cantiere d'Arte" e l'Istituto Musicale "W. H. Henze" di Montepulciano. Tra i collaboratori, si ringraziano Circolo Ufficiali Aeronautica Militare, Associazione Arma Aeronautica Sezione Roma Due "Luigi Broglio", Terme di Chianciano, Associazione "Piazze 2000", Associazione pro-loco Cetona, Libera Accademia di Roma ed altri.