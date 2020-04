Elogi social a valanga per 'Musica che unisce', 'quando la Rai fa la Rai'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - di Antonella Nesi Grande successo ieri sera per 'Musica che unisce' su Rai1, la maratona musicale, senza pubblicità, messa in campo per raccogliere fondi per la Protezione Civile. Successo in tv ma anche sui social. Una pioggia di tweet emozionati ha accompagnato infatti la trasmissione. Tanto che #musicacheunisce è in vetta nelle tendenze in Italia da questa notte e lo è ancora stamattina. Progetto che ha visto l'adesione a titolo gratuito di tantissimi grandi nomi della musica come Andrea Bocelli, Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Marco Mengoni, Emma Marrone, Tommso Paradiso, Calcutta, Mahmood, e di sportivi come Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi. Una maratona arricchita da performance nate ad hoc grazie ad un uso creativo della tecnologia, come quella tra Virginia Raffaele e Roberto Bolle, impegnati in una coreografia a distanza ripresa da smart-phone sulle note di 'You can never can tell' di Chuck Berry (come John Travolta e Uma Thurman in 'Pulp Fiction'), o come il coro di studenti, ognuno da un luogo d'Italia diverso, che si è composto a scacchiera sullo schermo. Tantissimi i vip che hanno apprezzato l'iniziativa e con i loro post sui social hanno contribuito ad attirare l'attenzione sul programma. "Grazie RaiUno, seratona! E quando ne usciremo sarà bellissimo!! W gli artisti Italiani!", ha scritto Fiorello. "Che bella emozione stasera su RaiUno, che regalo commovente. Il potere della musica che unisce", ha twittato Antonella Clerici. "Una serata emozionante. Dedicata a chi sta combattendo sul campo e a chi sta soffrendo. Orgogliosa della Rai, dei nostri artisti e degli italiani che si aiutano tra loro e rispettano le regole", il tweet d'elogio di Milly Carlucci. "Un linguaggio universale che raggiunge come un fulmine le nostre anime e le fa vibrare all’unisono così che diventi una sola anima del mondo, #musicacheunisce", ha cinguettato emozionata Simona Ventura. "La musica salva l’anima, la musica ti tende la mano nei momenti difficili. Noi siamo forti e ce la faremo", ha scritto Nicola Savino. "E’ una delle serate più emozionanti che io abbia mai visto ... incollata alla tv su RaiUno con un messaggio di grande cuore e solidarietà, per combattere insieme in questo momento di grande difficoltà del paese. La forza che arriva dalla musicacheunisce", ha detto Eleonora Daniele. "Tutto davvero super emozionante!Che grande paese la nostra Italia! Doniamo doniamo doniamo", ha twittato Emma Marrone, tra i protagonisti della maratona. Plauso anche da critici e giornalisti. "La musica è l’unica cosa al mondo che fa solo ed esclusivamente bene. Senza controindicazioni", ha scritto sui social il critico musicale di 'Repubblica' Gino Castaldo. "Siamo tutti nelle nostre case ma questa musica ci fa sentire tutti nella stessa casa. La forza prodigiosa delle canzoni popolari", ha twittato il critico de 'Il Giornale', Paolo Giordano. Mentre per Claudia Rossi, giornalista del 'Fatto Quotidiano', quello di ieri sera è un 'modello' da cui prendere esempio per il futuro: "Certo la Rai, quando fa la Rai, ci tiene compagnia come nessuno. Netflix, Amazon Prime, Sky spiace dirvelo, ma su RaiUno quand’è così, noi siamo vicini #MusicaCheUnisce", ha twittato.