Ed Sheeran fa un regalo di Natale ai fan col singolo 'Afterglow'

Milano, 21 dic. (askanews) - Nel giorno del solstizio d'inverno, quando Giove e Saturno si congiungono ed eccezionalmente si trovano nella stessa retta della Terra, Ed Sheeran pubblica a sorpresa un nuovo singolo intitolato 'Afterglow', un regalo di Natale per i suoi fan. La traccia è disponibile su tutte le piattaforme digitali (ascolta qui https://edsheeran.lnk.to/Afterglow). Oltre la copertina dipinta dallo stesso Ed Sheeran, viene oggi svelato anche il video: la performance della canzone registrata in una sola ripresa che si può vedere cliccando qui https://youtu.be/_NGQfFCFUn4.Ed Sheeran ha dichiarato - "Hey ragazzi. Afterglow è una canzone che ho voluto pubblicare per voi. È solo una canzone che amo e che spero che piaccia anche a voi! Vi auguro di passare delle belle feste e un buon anno nuovo. Io torno nella terra di mio papà, ciao x"Recentemente definito l'artista britannico più ascoltato in Uk nel 2020, Ed Sheeran - che si sta godendo un ben meritato break - ha scritto questo brano con David Hodges e FRED (che lo ha anche prodotto insieme ad Ed). Alla co-produzione anche i due fratelli salernitani PARISI, che avevano già collaborato con Ed anche nell'album precedente.Ed Sheeran ha dimostrato di essere un artista che definisce un'era. L'artista ventinovenne il cui talento è senza confini è l'autore di alcune delle canzoni più importanti della storia. Canzoni che hanno infranto ogni record di vendita così come le sue performance live.Da quando è apparso nella scena musicale inglese nel 2010 l'artista di Suffolk è riuscito ad affascinare milioni di fan in tutto il mondo con il suo talento senza pari nel comporre brani (e nel cantarli) e riuscendo ad entrare in relazione con ognuno dei suoi fan.