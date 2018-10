disco-app Elettro Acqua 3D

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Più che un disco, un'esperienza sonora da attraversare sullo smartphone: questo è 'Elettro Acqua 3D', progetto del cantautore Marco Di Noia e del musicista Stefano Cucchi, pubblicato recentemente come applicazione gratuita per iOS e Android. La sua unicità non risiede solo nel metodo di distribuzione (sperimentato da pochi al mondo), ma nella particolare cura per il suono grazie al mixaggio 3D dinamico in binaurale, studiato per l'ascolto in cuffia. Quest'attenzione si apprezza ancora meglio nella versione audio HD, acquistabile dentro l'app, e si coglie nelle tracce strumentali con suoni di sintesi e registrazioni ambientali che collegano le undici canzoni synth pop cantate da Di Noia.