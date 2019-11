(ANSA) - ROMA, 21 NOV - La band britannica Coldplay ha deciso di non fare tour nel mondo a causa di preoccupazioni ambientali. Il frontman Chris Martin ha detto alla BBC giovedì che la band non andrà in tour per promuovere il suo ultimo album, Every Day Life, in uscita domani, perché vuole impiegare del tempo per determinare come un tour può essere green. Ha detto: "Sarremmo delusi se non fosse carbon neutral". (ANSA).