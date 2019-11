Coldplay, nessun tour finché non sostenibile per l'ambiente

Roma, 21 nov. (askanews) - "Ci prenderemo un po' di tempo, un anno o due, per fare in modo che il tour non sia solo sostenibile per l'ambiente, ma anche attivamente utile". Così Chris Martin, frontman dei Coldplay che, in un'intervista alla BBC ha spiegato che la band è preoccupata dall'impatto ambientale dei concerti. "Tutti dobbiamo trovare il modo migliore per fare il nostro lavoro, e il nostro prossimo tour sarà il migliore possibile in termini ecologici. Vorremmo fosse a emissioni zero: la parte più difficile è legata ai voli in aereo. Il nostro sogno, poi, è fare un concerto senza che nessuno usi plastica, e alimentato a pannelli solari". I Coldplay si esibiranno il 25 novembre al Natural History Museum di Londra per raccogliere fondi per la salvaguardia dell'ambiente. Il nuovo album dei Coldplay, Everyday Life, ha spiegato Martin, è un disco che riflette "la visione globale" del gruppo: "Se hai avuto il privilegio di viaggiare in tutto il mondo, allora sai che veniamo tutti dallo stesso posto. Questo disco è il nostro modo per dire che non siamo diversi da ogni altro essere umano". L'album uscirà il 22 novembre.