Chef e solidarietà, vip e musica a Roma per il Burkina Faso

Roma, 26 giu. (askanews) - La cucina è scesa in campo per una buona causa. Si è svolta ieri sera, nella splendida terrazza del The Hive Hotel di Via Torino a Roma, la Charity Dinner "Chef for Burkina", promossa dalla Comunità Missionaria di Villaregia (www.cmv.it). Ad aprire le danze della kermesse culinaria, gli showcooking di due chef d'eccezione: Alessandro Circiello, presidente Federcuochi Lazio e volto tv di Buongiorno Benessere su Rai1, e Raimondo Mendolia, creatore della "Pastathletic", la pasta a basso indice glicemico che sta facendo impazzire i guru della ristorazione internazionale. Con loro il resident chef Gianni Fella, autore di uno scenografico antipasto a base di gamberi innaffiato da un Rosè Royal in versione Magnum.In prima fila a sostenere l'iniziativa la cantante e conduttrice Silvia Salemi, che ha offerto una toccante versione del brano "A Casa di Luca", con il quale ha vinto il Premio della Critica a Sanremo, il conduttore di Rai Ragazzi Marco Martinelli, "scoperto" della mitica Raffaella Carrà nel suo talent Forte Forte Forte, Giulia Luzi, straordinaria protagonista del musical Romeo e Giulietta firmato David Zard e con in cantiere un nuobvo progetto musicale, Monica Vallerini di Un Medico in Famiglia e il comico Dado, che ha divertito i tanti ospiti con una esilarante parodia dei grandi cantautori nazionali.Il cielo stellato del roof garden con vista mozzafiato sui tetti di Roma ha fatto da cornice a un menu da cucina stellata, accompagnato da un interessante bianco Viognier e dal classico Shiraz sempre di Casale del Giglio: dai cubi di pollo con estratto di piselli, prosciutto, ravanelli e limone di Alessandro Circiello - che ha firmato anche il delizioso filetto di maiale con mela verde e friggitelli in tempura - ai sontuosi tortelloni a basso indice glicemico di Raimondo Mendolia, ripieni di guance di vitello brasato e borragine, con crema di parmigiano 36 mesi e balsamico di Modena stravecchio. E per finire in bellezza, una deliziosa millefoglie con crema Chantilly e fragole di bosco della storica pasticceria "Dolci desideri" di Monteverde, frequentata da tutti i vip del quartiere romano.L'intero ricavato della serata sarà devoluta al progetto "Seminando Futuro per Tutti" in Burkina Faso, progetto della Comunità Missionaria di Villaregia nato per favorire l'autosussistenza di famiglie e agricoltori delle periferie di Ouagadougou, la capitale, dove i missionari operano al fianco della popolazione in difficoltà. Il progetto prevede la realizzazione di orti familiari, pozzi e attività di microcredito.