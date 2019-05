Al via terza edizione del Festival 'La musica dei pre accademici'

Roma, 3 mag. (askanews) - Si apre oggi la terza edizione del Festival Internazionale "La Musica dei Pre accademici - Una promessa per il futuro", che ha l'obiettivo di raggiungere l'integrazione dei giovani attraverso la pratica musicale sin dalla tenera età e rafforzare il dialogo interculturale fra giovani appassionati di musica appartenenti a varie nazionalità e culture.Alle 18:00 alla Casa dell'Aviatore di Roma si svolgerà il concerto festivo che prevede la partecipazione dell'ensemble orchestrale "Sinopoli Senior" e il coro della Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale G. Sinopoli.La rassegna, ideata nel 2017 dalla professoressa Catalina Diaconu, direttore artistico del progetto, accoglierà durante alcune settimane, dal 3 maggio al 26 settembre 2019, giovani musicisti in età pre universitaria uniti dalla passione per la musica e desiderosi di contribuire al rafforzamento del dialogo interculturale. Il Festival, realizzato dai giovani per i giovani, è sensibile alle problematiche che riguardano il futuro del nostro Pianeta, la Terra, casa comune per la vita.Il programma di stasera include alcune testimonianze dei ragazzi sull'integrazione dei giovani attraverso la musica, coordinati dalle docenti di Lettere dell'Istituto Sinopoli. Nell'ambito del concerto il presidente dell'Associazione "Aurora Tomaselli Ricerca e Prevenzione" illustrerà al pubblico i risultati raggiunti nello studio fortemente voluto da Aurora Tomaselli, studentessa scomparsa prematuramente all'età di 13 anni per le complicanze relative ad un osteosarcoma, studio condotto dai ricercatori dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma.Il concerto dei giovani musicisti sarà anche un'occasione per dedicare un emozionante momento in ricordo della figura del rimpianto direttore G. Sinopoli, il cui nome la Scuola porta con rispetto e orgoglio. Il 17 maggio alle ore 18:30 la Casa dell'Aviatore ospiterà il secondo appuntamento della rassegna, che vedrà protagonisti i giovani solisti allievi del Liceo Musicale G. Bruno di Roma in un ricco repertorio di brani di musica da camera appartenenti a varie epoche e stili musicali. A settembre la rassegna si trasferirà per una seconda tappa in alcune località della Toscana (Cetona, Piazze, nella Provincia di Siena) per concludersi il 26 settembre presso la Casa dell'Aviatore.