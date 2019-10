Premio Andrea Parodi: trionfo della Fanfara Station che vince anche il premio della critica

Al termine di una tre giorni dedicata alla world music, il rito del 12° Premio Andrea Parodi si è concluso con la premiazione del gruppo Fanfara Station, formata da musicisti provenienti da Tunisia, Italia e USA, con il brano “Rahil”, in lingua tunisina. Al gruppo è andato anche il premio della critica e quello per il migliore arrangiamento. In una Cagliari ancora estiva, l’unico contest in Italia riservato alla world music in programma dal 10 al 12 ottobre, è stato ospitato per la prima volta dall’Auditorium del Conservatorio "Giovanni Pierluigi da Palestrina", gremito in tutte e tre le serate.

Gli altri premi

Resta invece in Sardegna il premio per il miglior testo con Federico Marras Perantoni e la sua “Canzona di mari n.2 - Fóggu e fiàra”, in lingua sarda. La miglior musica va invece a Elliott Morris (Regno Unito) con “The End of The World Blues”, in lingua inglese; quello per l’interpretazione a Suonno D'Ajere (Campania) con “Suspiro”, in lingua napoletana, come anche la Menzione della Giuria Internazionale. Il premio per la miglior interpretazione di un brano di Andrea Parodi se lo e aggiudicato l’abruzzese Setak .

Artisti da tutto il mondo

Ad Arsene Duevi (Togo), acclamatissimo anche fuori dal conservatorio per la usa “Agamà”, in lingua ewè, vanno sia il Premio degli artisti in gara che la Menzione dei Ragazzi, mentre la Fondazione Andrea Parodi ha deciso di assegnare una menzione speciale ai Krzikopa (Polonia) con “Hasiorki”, in lingua silesiana.

Il concorso, che quest’anno ha registrato una folta presenza di artisti stranieri, ha visto confrontarsi anche A.T.A. - Acoustic Tarab Alchemy (provenienti da Tunisia e Lazio) con il brano “Fattouma”, in lingua araba; Saly Diarra (Senegal) con “Musow” in lingua bambara; Maribop (Spagna) con “Un munnu dintra un munnu” in lingua siciliana e basca;

Il Premio Albo d’oro è andato a Daniela Zedda, fotografa e fotogiornalista internazionale. Tutti i premi sono realizzati da Maria Conte, artista orafa sarda apprezzata in tutto il mondo.

Gli ospiti

Nell’ultima serata sono saliti sul palco anche gli ospiti, primo fra tutti il gruppo La Maschera, vincitore del concorso dello scorso anno. È stata poi la volta di Tosca e infine Simone Cristicchi che ha emozionato il pubblico con la sue canzoni sanremesi (Ti regalerò una rosa, del 2077, e Abbi cura di me, del 2019) e con una poesia dedicata ad Andrea Parodi.

La serata finale del festival, nato per omaggiare e valorizzare l’arte di un cantante e musicista di talento come Andrea Parodi che è passato dal pop d'autore con i Tazenda a un percorso solistico che lo ha portato a diventare un riferimento internazionale della world music, è stata trasmessa in diretta sulla pagina facebook di Rai Radio Tutta Italiana.

Media partner sono Rai Radio Tutta Italiana, Tiscali.it, Radio Sardegna, Radio Popolare, Unica Radio, Sardegna Uno, Televisione Ejatv, Sardegnaeventi24.it, Il giornale della musica. Blogfoolk, Folk Bulletin, Mundofonías (Spagna), Petr Dorůžka (Rep. Ceca), Concertzender Nederland (Olanda).

Il Premio Andrea Parodi è realizzato dall'omonima Fondazione grazie a: Regione autonoma della Sardegna (Fondatore), Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del turismo, artigianato e commercio; Fondazione di Sardegna; Comune di Cagliari (patrocinio e contributo); NUOVOIMAIE; SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori; Federazione degli Autori.