Sontuoso ma fatto a mano. Sincero, a tratti sfrontato, quasi dimentico di essere “pubblico” e proprio per questo capace di regalare emozioni autentiche. Denso di sonorità acustiche, suonato per davvero tra solisti, sezioni orchestrali e cori. Di certo analogico nella costruzione dove l’elettronica è solo un’eco lontana per mettere a fuoco ulteriori suggestioni. E così ricco di freschezza nei testi scolpiti con precisione chirurgica che a tratti viene difficile credere che a scrivere non sia un giovane incredibile talento piuttosto che una leggenda della musica. Il nuovo disco di Baglioni, “In questa storia che è la mia”, in uscita il 4 dicembre, è tante cose insieme perché dopo oltre 50 anni di musica, Claudio ha pensato di mettersi davanti a uno specchio e di raccontare l’uomo che era e l’uomo che è diventato, guardandosi indietro senza nessuna nostalgia ma con estrema franchezza. Lui e il suo “cuore fuoricorso”, come confessa in “Mentre il fiume va”, uno dei 14 brani che lo compongono, insieme con capostoria, quattro interludi pianoforte e voce e finestoria e che vanno a costruire quello che negli anni Settanta si definiva un “concept album”.

Di certo “un disco vintage, che ha “Oltre” come padre e “Strada facendo" come madre", riassume lui, collegato via zoom, "e che come filo rosso ha l’amore". L’amore disperato, finito, rimpianto, ritrovato e ormai insperato, come può essere un innamoramento inaspettato quando già pensavi di essere al sicuro di un tran tran sentimentale. E perfino l’amore carnale, in alcuni pezzi decisamente espliciti e insoliti per il cantautore principe dell’amore romantico tra sabati pomeriggi e magliette fini. Quasi una liberazione da un ruolo che forse gli è stato assegnato con precipitosa leggerezza. “Io che ero quasi un santo /con nient’altro da volere / e tu un vero e proprio schianto / una bomba atomica/ quando dondoli il sedere”. Lui e l’orso col quale gioca a nascondino naturalmente assicurano che “non è che debba esserci necessariamente un riferimento autobiografico”, ma poi rompe gli indugi e rivendica: “L’amore erotico alla mia età non so se sia una bandiera della senilità o un apprezzamento estetico visto che l’erotismo è connotato da una bellezza formidabile. L’ho praticato in qualche canzone in passato ma è vero che stavolta ho cercato di restituire odori, trasparenze, buio. D’altra parte l’amore può essere sorprendente. Sempre. E anche quando pensi di essere “arrivato”, puoi imbatterti in un innamoramento reale o immaginato che rimette tutto in gioco. E magari fa passare la paura di amare”. Baglioni rivendica la non aderenza alla cronaca e all’attualità per la sua arte ma poi confessa: “Forse “Pioggia blu” (un brano magnifico del quale sentirete parlare, ndr) è l’unico che davvero descrive la situazione nella quale stiamo vivendo, dove l’amore è una tana davanti a una minaccia difficile da leggere e dove io più io diventano finalmente noi”.

A racchiudere il disco ci sono due brani-manifesto: “Un uomo di varie età”, nel quale Baglioni si sveste e confessa di non sapere “com’è cominciata” questa lunga storia d’amore con la musica, “forse ascoltando la radio” e ripercorre la rivelazione di “giocare a fare il cantante” “perché l’incanto è un brigante ti assedia e ti ruba via per sé” e si guarda dentro per capire “quanto sono cambiato, se sono ancora lo stesso” e “quando arriverà l’ora di uscire di scena” rivelandosi in un “uomo di varie età” sempre a mezz’aria da un sogno alla realtà”. E poi c’è “Dodici note”, che regala pure il nome al prossimo spettacolo live, che lo vedrà in scena in dodici serate grandiose con l’orchestra sinfonica, il coro lirico, il suo gruppo di solisti e coristi e le Terme di Caracalla a fare da sfondo (dal 4 al 18 giugno per poi trasferirsi al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona).

Qui Baglioni si lascia andare a una vera e propria dichiarazione d’amore per la sua musa in note e raggiunge vette poetiche: “… sei un volo di aquilone / la mia assurda tentazione/ sei la perdizione e la virtù / la confessione che non faccio mai… il canto e l’ossessione delle mie sirene / la prigione senza sbarre né catene / ma rimango qua”. Anche se poi va detto che la sua vera profferta amorosa abita nel limbo dell’incertezza, in quel piccolo grande brano che è “Quello che sarà di noi”, dove è inevitabile specchiarci, confusi e appesi come siamo, resi eterni dalla nostra provvisorietà di rapporti ai quali sfuggiamo per non ferirci. “Fra i timori di un domani ignoto / abbracciarci per un altro giro /e ricambiarci un debito struggente /che la vita non sarà la stessa /e tenerci senza dire niente neanche l’alibi di una promessa”. Perché poi va a finire che l’amore vero è proprio quello al quale non chiedi nulla.