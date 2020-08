Netflix punta su ragazzi tra musica e dinosauri

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Da settembre l'offerta Netflix per i ragazzi e le famiglie si arricchisce: tante novità fra musica, avventure e dinosauri. Dal 10 arriva la prima stagione di "Julie and the Phantoms" serie musicale, con protagonista la liceale Julie (Madison Reyes) affranta dopo la perdita della sua mamma. Quando nel vecchio studio musicale della madre appaiono all'improvviso i fantasmi di tre incredibili musicisti del 1995 (Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner), il mondo interiore di Julie si risveglia e la giovane recupera l'ispirazione necessaria per tornare a cantare e comporre canzoni. Dal regista e coreografo premiato agli Emmy¸ Kenny Ortega (High School Musical, Descendants) Julie and the Phantoms è la nuova serie su come affrontare gli alti e bassi della vita, inseguire i propri sogni e scoprire il potere della propria voce. Dal 18 settembre è tempo di dinoasuri con "Jurassic World: Nuove avventure", una serie di animazione ambientata nella linea temporale del film "Jurassic World". Qui i protagonisti sono degli adolescenti intrappolati in un nuovo campo avventura. Quando si svolgono gli eventi del film e si scatenano i dinosauri su tutta l'isola, i ragazzi si rendono conto che la propria sopravvivenza dipende solo da loro stessi e dai loro compagni. Il 23 ottobre tocca a "Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria" lungometraggio d'animazione originale diretto dall'animatore e regista premio Oscar Glen Keane. Una brillante ragazzina, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una avventura musicale, inno all'accettazione di novità inattese e al potere dell'immaginazione. (ANSA).