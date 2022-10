Premio Parodi: Tosca, grandi ospiti e i talenti della world music per la 15ma edizione

Dal 13 al 15 ottobre torna per la quindicesima edizione uno dei più importanti contest europei di world music, il Premio Andrea Parodi, ad onorare la memoria dell'indimenticabile voce dei Tazenda e poi solista di grande pregio. All’Auditorium del Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, con l'organizzazione della Fondazione Andrea Parodi tornano sul palco i grandi talenti della world musica, assieme ad ospiti di pregio. Tiscali è partner dell'evento. In gara quest'anno ci sono Balentia (Sardegna), Beija Flor (Sicilia), Escarteen Sisters (Catalogna), Folkatomik (Piemonte), Raquel Kurpershoek (Olanda / Spagna), Walter Laureti (Lazio), Antonio Smiriglia (Sicilia) e Ual·la! (Catalogna), che si esibiranno in tutte tre le serate e proporranno oltre ai loro brani originali la rilettura di uno dei brani di Andrea Parodi, reinterpretato e riarrangiato per l'occasione. Le serate, che inizieranno alle 20.30, sono a ingresso gratuito con prenotazione presso Boxoffice Sardegna (070 657428 - mail: info@boxofficesardegna.it ).

Grandi ospiti e giovani talenti

Ad alternarsi i finalisti selezionati dalle giurie ci saranno come ospiti: il venerdì 14 Cuncordu e Tenore de Orosei, a cui andrà il Premio Albo d'oro 2022, e Matteo Leone (vincitore del Premio nel 2021), che presenterà anche il video di In mézu ô mo, prodotto dalla Fondazione Parodi e incentrato sulla cultura e lingua tabarkina. Il 15 sul palco il Canzoniere Grecanico Salentino, Tosca e il cantautore portoghese Tiago Nacarato, che riceverà il Premio Albo d'oro internazionale e proporrà alcuni brani con la stessa Tosca. L’esibizione di Nacarato è in collaborazione con Officina Pasolini, laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, dove si esibirà il giorno successivo. Nelle prime due serate del Parodi il Conservatorio di Cagliari proporrà l’esibizione di alcuni suoi studenti: il 13 Sara Murgia e il 14 Movie Brass e Tallinn Trumpet Ensemble. Tornando alla gara: gli otto finalisti si esibiranno dal vivo davanti a tre giurie, una tecnica, una critica e una internazionale, tutte composte da autorevoli addetti ai lavori, che saranno in buona parte presenti in platea, altri da remoto.

Gli eventi collaterali

Premio Andrea Parodi non vuol dire solo tre giorni di world music e ospiti, fino alla premiazione finale. Ma anche una serie di eventi dedicati alla formazione e alla valorizzazione dei progetti artistici, in tutte le loro fasi di produzione e promozione. In questo senso il 14 ottobre nella sala Bembo dell’Hotel Ulivi e Palme di Cagliari, alle 16 si terrà un seminario sui diritti degli artisti interpreti ed esecutori a cura di Andrea Marco Ricci (del Nuovo IMAIE) ed alle 16.45 uno sul diritto d’autore a cura di Claudio Carboni (del Consiglio di gestione della SIAE). Alle 17.30 ci sarà poi la presentazione del volume Storie di straordinaria fonia (Bertoni editore) di Foffo Bianchi, Francesca Gaudenzi e Duccio Pasqua, con Bianchi e Pasqua. Conduce il pomeriggio Ottavio Nieddu.

Nello stesso luogo sabato 15 alle 10.30 ci sarà spazio per la consueta giornata di studi del Premio Parodi, con una tavola rotonda su Cantare a quattro in Sardegna: dai contesti rituali alla world music. Interverranno Ignazio Macchiarella e Marco Lutzu dell’Università di Cagliari; Jacopo Tomatisn dell’Università di Torino; Sebastiano Pilosu dell’Associazione Tenores Sardegna e Diego Pani della Memorial University of Newfoundland.

Alle 12 sarà la volta del Premio Blogfoolk Choice assegnato al miglior album di world music dell’annata dal periodico online BlogFoolk Magazine. A vincere è ”Still Moving” di Justin Adams & Mauro Durante. La direzione artistica del Premio è come sempre di Elena Ledda, a presentare le tre serate tornano anche quest'anno Gianmaurizio Foderaro e Ottavio Nieddu.