Vi porto In viaggio con Adele

“Viviamo in una società nella quale tutto quello che accade lo mettiamo in un cassetto perché abbiamo paura di andare a fondo nelle cose”. A parlare è il regista Alessandro Capitani alla presentazione della sua opera prima dal titolo In viaggio con Adele, il film di preapertura della Festa del Cinema di Roma che uscirà nelle sale domani, 18 ottobre, distribuito da Vision Distribution.

Protagonisti di questa commedia intelligente sulla diversità sono Alessandro Haber e Sara Serraiocco. Lei è Adele, una ragazza speciale, libera da freni e inibizioni. Lui invece è Aldo, un uomo cinico e soprattutto ipocondriaco che fa l’attore di teatro sognando di entrare nel mondo del cinema. I suoi piani saranno sconvolti quando scoprirà di essere il papà della giovane. Lungo un viaggio on the road su una vecchia cabrio attraverso la Puglia piano piano entrambi impareranno ad amarsi proprio come un padre e una figlia.

“Il rapporto con la diversità ci spaventa come tutto ciò che non conosciamo. Durante questo viaggio a poco a poco cadono tutti i pregiudizi. Volevo raccontare un personaggio femminile, distrutto da una vita tragica, che mantiene però sempre un candore di fondo e che proprio per questo può permettersi di dire qualsiasi cosa non risultando mai volgare”, dice lo sceneggiatore del film Nicola Guaglianone (Lo chiamavano Jeeg Robot e Indivisibili).

Cinematografo.