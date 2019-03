Venezia nel poster della Marvel con SpiderMan

Roma, 25 mar. (askanews) - C'è anche Venezia - oltre a Londra e New York - a fare da sfondo alle avventure di SpiderMan in uno dei tre poster ufficiali distribuiti oggi dalla Marvel che preannunciano l'uscita di "Spider-Man: Far From Home", secondo capitolo della saga diretta da Jon Watts con protagonista il britannico Tom Holland nei panni dell'uomo ragno, al cui fianco ci sono Zendaya Coleman, nei panni di Michelle Jones e Jacob Batalon, in quelli dell'amico Ned. Nel cast anche Michael Keaton, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.Girato lo scorso luglio tra Inghilterra, Repubblica Ceca, New York e il capoluogo veneto, il film è il sequel di "Spider-Man: Homecoming", pellicola di grandissimo successo, che, nel 2017, aveva chiuso al box office con un incasso di oltre 880 milioni di dollari.Nelle sale americane dal 5 luglio e nel nostro Paese dall'11 luglio distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, "Spider-Man: Far From Home" racconta le nuove avventure di Peter Parker che questa volta decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.