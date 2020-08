Tutti in classe, rassegna Archivio Nazionale Cinema Impresa

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - L'Archivio Nazionale Cinema Impresa celebra il ritorno a scuola con la playlist Tutti in classe, disponibile sul canale Youtube CinemaimpresaTV, che racconta la scuola grazie ai tanti punti di vista offerti dai film conservati dall'Archivio Nazionale Cinema Impresa di Ivrea: dalle rigide scuole per allievi Fiat degli anni Sessanta, ai comunicati pubblicitari che invitano all'acquisto di prodotti scolastici a prezzi popolari o di raffinate macchine da scrivere Olivetti. La rassegna online propone anche punti vista non aziendali, come i film di famiglia che immortalano il primogenito - di solito con la nascita del secondo figlio la cinepresa era già in soffitta - con grembiule e cartella o le gite scolastiche che inauguravano l'arrivo della primavera; e con due titoli della Documento Film: il primo, Seconda D, è un documentario pedagogico parte di una serie diretta da Sergio Amidei e Luciano Emmer, il secondo, Giorno di Scuola, documenta con toni paternalistici il primo giorno di scuola in un paesino della Toscana nel 1954. Tutti in classe termina con La scoperta della logica, diretto da Franco Taviani per Olivetti: il film descrive un esperimento didattico volto a insegnare agli alunni delle classi elementari la matematica con il sussidio del gioco e dell'osservazione del mondo reale, per arrivare a comprendere quali sono le tappe che portano i bambini alla scoperta della logica. (ANSA).