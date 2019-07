Al Pacino e De Niro insieme: storia di una clamorosa reunion dagli effetti speciali

Mancano ormai pochi mesi ma la febbre per la reunion di Al Pacino e di Robert De Niro nel film di Martin Scorsese, The Irishman, è già altissima. Il nuovo gangster-movie basato sul romanzo di non-fiction del 2005 di Charles Brandt, I Heard You Paint Houses e riadattato dal premio Oscar Steven Zaillian di Schindler’s List vede i due giganti (Pacino e De Niro ) ringiovaniti di 30 anni, grazie alle più sofisticate tecnologie digitali.

Il film, che aprirà il New York Film Festival il prossimo 27 settembre (in attesa di una distribuzione su Netflix entro la fine dell'anno), racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa (Pacino), e ci accompagna in un incredibile viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Martin Scorsese: "Che onore per me"

“È un onore incredibile che "The Irishman" sia stato selezionato come film d'apertura del New York Film Festival, ha detto non nascondendo l'emozione il regista. Ammiro molto le selezioni audaci e visionarie che il festival presenta al pubblico anno dopo anno. Il festival è fondamentale per sensibilizzare il cinema di tutto il mondo. Sono grato di avere l'opportunità di presentare in anteprima il mio nuovo film a New York, insieme al mio meraviglioso cast e alla mia meravigliosa troupe.

Una scena tratta dal film "The Irishman"

Nove volte insieme: il sodalizio Scorsese/De Niro

Sono passati ventitre anni dall'ultima volta De Niro ha recitato in un film di Scorsese. Si parla dei tempi di Casinò, un altro capolavoro. E a proposito di numeri, l’atteso gangster movie The "Irishman" segna la nona collaborazione tra i due dopo Mean Streets, Taxi Driver, New York, New York, Toro scatenato, Re per una notte, Quei bravi ragazzi, Cape Fear e Casinò.

La prima volta di Al Pacino e Scorsese

The Irishman segna anche la prima collaborazione tra Pacino e Scorsese. Per anni il regista ha cercato avere l'attore sui suoi set. Inizialmente gli offrì il ruolo di Jimmy Conway in Quei bravi ragazzi. Ruolo che andò poi a Robert De Niro. Scorsese avrebbe anche pensato a Pacino per il ruolo di Frank Costello in The Departed, interpretato poi da Jack Nicholson. Insomma, dopo tanto corteggiamento il momento giusto per fare qualcosa insieme sembra essere arrivato.