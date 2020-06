Raggi celebra 100 anni di Sordi in Campidoglio: è parte della città

Roma, 15 giu. (askanews) - Oggi Alberto Sordi avrebbe compiuto 100 anni e la sua città lo ha celebrato con un incontro in Campidoglio, dove è stata annunciata la data di apertura della grande mostra a lui dedicata, che sarà allestita proprio nella villa dell'attore: il 16 settembre sarà possibile visitare la sua casa, mentre in due tensostrutture esterne verrà integrato il racconto della vita e della carriera dello straordinario attore romano. All'incontro organizzato in Campidoglio dalla sindaca Raggi erano presenti, fra gli altri, gli ex sindaci Walter Veltroni e Francesco Rutelli e gli attori Carlo Verdone, Christian De Sica, Massimo Ghini e Edoardo Pesce.La sindaca di Roma Virginia Raggi ha affermato: "Sordi è stato un attore straordinario, che ha saputo descrivere i romani in modo pungente, ironico e malinconico. Ci ha fatto identificare con i suoi personaggi, e questo indica una grande empatia". Raggi ha ricordato il grande rapporto che l'attore aveva con il suo pubblico e ha poi dichiarato: "Sordi è una parte importante della città, e continua ad esserlo". Raggi ha anche rivelato che si sta lavorando per intestare all'amatissima sorella di Alberto, Aurelia, la piazza di fronte alla villa, affacciata su Caracalla.Giambattista Faralli, vicepresidente della Fondazione Museo Alberto Sordi, ha annunciato che la mostra dedicata all'attore terminerà il 31 gennaio e che poi, come voluto dalla sorella Aurelia, la villa verrà trasformata in un museo permanente. Nelle tensostrutture esterne fino a fine gennaio verranno esposti materiali inediti, filmici, e costumi, mentre con il grande archivio dell'attore, che raccoglie non solo la sua storia artistica ma anche quella del teatro e del cinema del '900, si dovrebbe realizzare in futuro un archivio con un centro di consultazione. Alessandro Nicosia, curatore e organizzatore degli Eventi per il Centenario Sordi, ha ricordato che sono stati già prenotati 18.000 biglietti per visitare la mostra, e ha dichiarato che Sordi ha fatto "il più grande racconto della romanità, come avevano fatto Belli e Trilussa". Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio, ha auspicato che la celebrazione del centenario di Sordi possa essere anche l'occasione per il rilancio del settore del cinema, che sta vivendo un momento molto difficile. Alla fine dell'incontro in Campidoglio il Presidente della Fondazione Alberto Sordi Italo Ormanni ha regalato alla sindaca il manifesto originale del film "Il vigile".