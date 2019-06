Per Noemi e Serena Rossi i Nastri d'Argento speciali 2019

Roma, 25 giu. (askanews) - Nastri d'Argento speciali per Noemi e Serena Rossi e le loro voci straordinarie, tra i protagonisti dell'anno nella Notte dei Premi che sabato prossimo, 29 Giugno, concluderà con quest'edizione dei Nastri d'Argento a Taormina la stagione dei grandi premi cinematografici.A Noemi, sempre più amata dal cinema che ricambia generosamente con il suo talento, il Nastro per la sua interpretazione originale del successo di Ornella Vanoni Domani è un altro giorno, leit motiv che dà anche il titolo al film opera seconda di Simone Spada con Marco Giallini e Valerio Mastandrea, tra i candidati in quest'edizione al premio per il migliore attore protagonista (non essendo canzone originale il brano non era non era candidabile in 'cinquina').A Serena Rossi che torna ai Nastri un anno dopo aver vinto per la migliore canzone (Bang Bang del film dei Manetti Bros. Ammore e malavita), il Nastro speciale è stato assegnato per la sua eccezionale interpretazione di Mia Martini in Io sono Mia, regia di Riccardo Donna, film tv prodotto da Luca Barbareschi (Eliseo Fiction) in collaborazione con Rai Fiction, che è stato un grande successo anche in sala come evento speciale con Nexo Digital. Un'interpretazione che ad ogni apparizione sul grande e piccolo schermo continua a far vibrare di autentica emozione l'icona di una protagonista del mondo musicale sempre nel cuore del pubblico.La consegna nella serata finale dei Nastri sabato prossimo 29 Giugno a Taormina nel gala finale della manifestazione prodotta dai Giornalisti Cinematografici Italiani che hanno affidato quest'anno il palcoscenico del Teatro Antico alla freschezza di Anna Ferzetti, tra l'altro 'nominata' quest'anno proprio per il film di Spada, prodotto da Baires di Maurizio e Manuel Tedesco (in collaborazione con Sky Cinema, Medusa e in associazione con Unicredit per il tax credit) al quale appartiene il brano di Noemi.La serata finale del Teatro Antico è organizzata dal SNGCI con il sostegno del MIBAC, Direzione generale per il Cinema - main sponsor BNL Gruppo Bnp Paribas - con il supporto della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Sensi contemporanei, Fondazione Taormina Arte con la regia di Marco Brigliadori e la collaborazione tecnica di Videobank per le riprese dell'evento. Aspettando la cerimonia su Rai 1 lunedì 8 Luglio in seconda serata, sempre sulle reti Rai, tradizionale appuntamento con lo speciale Nastri di Movie Mag grazie a Rai Movie, mercoledì 3 Luglio in seconda serata. Il 9 Luglio invece i Nastri d'Argento andranno in onda nel mondo su Rai Italia.