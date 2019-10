Roma, 28 ott. (askanews) - "Una grande regista, una grande donna. L'Oscar alla carriera a Lina Wertmuller e' un orgoglio per l'Italia. Un prestigioso riconoscimento per un'artista originale e elegante che con maestria ha saputo interpretare e raccontare la societa' italiana al mondo intero". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura e del Turismo Dario Franceschini, commentando l'Oscar alla carriera la per la regista italiana.