Menzione speciale 'Premio Anima per il Sociale' a 'Detective per Caso'

Roma, 15 ott. (askanews) - Una menzione speciale al Premio Anima per il Sociale, poiché l'Accademia L'Arte nel Cuore Onlus è da sempre impegnata in un progetto di integrazione artistica tra ragazzi disabili e ragazzi normodotati."Anima per il sociale nei valori d'impresa", è un'associazione non profit nata nel 2001 e promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e del Lazio, e riunisce un gruppo di manager e aziende che condividono la missione di diffondere la cultura della responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità, sul piano economico, sociale e ambientale.Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato nelle mani di Daniela Alleruzzo (Presidente de L'Arte nel Cuore), Guia Invernizzi Cuminetti e Susi Zanon per aver prodotto il film "Detective per Caso" di Giorgio Romano (presentato lo scorso anno alla Festa del Cinema di Roma) come il primo lungometraggio al mondo in cui i protagonisti erano gli allievi dell'Accademia, in una storia comica/gialla che non ha mai trattato il tema della disabilità. Tutt'altro.Assieme alle tre produttrici, i due volti di punta del film, Emanuela Annini e Alessandro Tiberi, due giovani che presentano due diverse tipologie di disabilità, ma che hanno dimostrato che dove c'è il talento non esistono barriere.Il Premio è stato consegnato al gruppo di "Detective per Caso", da Silvia De Dominicis, Ad di Johnson & Jhonson Medical.Molti attori famosi, come si sa, hanno prestato con una partecipazione amichevole la loro presenza a "Detective per Caso". Una su tutte Claudia Gerini, che anche dopo la presentazione del film non si è mai sottratta a presenziare assieme ai ragazzi de L'Arte nel Cuore dove ci fosse la giusta occasione.Il Premio Anima per il Sociale ha riconosciuto il valore dell'opera, l'impegno in questa impresa e uno spunto per il futuro: integrare il più possibile chi è diverso da noi, poiché la parola "diversità" venga sostituita da "normalità". La cerimonia di premiazione si è svolta nell'incantevole cornice della Terrazza Caffarelli, al Campidoglio, in Roma.