L’ultima del Trono

Mancano poche ore all’evento televisivo più atteso: appuntamento come sempre in esclusiva su Sky stanotte – o per la seguitissima replica lunedì alle 21.15 – per l’attesissimo finale de Il Trono di Spade, la serie dei record targata HBO e tratta dal ciclo “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, l’amatissima saga di George R. R. Martin.

Dunque per fan italiani l’evento più atteso della tv sarà alle 3 di questa notte su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, per seguire l’atto conclusivo della serie in contemporanea con la messa in onda americana, ma anche domani alle 21.15 sempre su Sky Atlantic e Now tv per chi non farà nottata. L’ultimo episodio – insieme a tutte le stagioni del Trono al completo – sarà inoltre da stanotte sempre disponibile on demand su Sky.

L’episodio conclusivo – il sesto – della stagione finale de Il Trono di Spade si preannuncia come il più grande e spettacolare di tutte le otto stagioni e calerà il sipario su un vero e proprio cult che in pochi anni si è trasformato in un fenomeno globale dalla portata impressionante, con eserciti di milioni di fan trepidanti in tutto il mondo – tutti e 5 gli episodi della stagione finale fin qui andati in onda hanno fatto registrare numeri record anche in Italia su Sky – e che con ben 47 Emmy Awards all’attivo e più di 190 premi vinti è già passato alla storia della TV come la serie più premiata di sempre.