Jennifer Aniston pensò di lasciare carriera attrice

(ANSA) - NEW YORK, 30 SET - - Non molto tempo fa Jennifer Aniston pensò di dire addio alla carriera da attrice. Lo ha rivelato lei stessa durante un intervento al podcast Smartless. "Devo dire che negli ultimi due anni il pensiero mi ha attraverso la mente - dice la Aniston rispedendo alla domanda se ha mai considerato di smettere - e non mi era mai successo prima". L'attrice ha spiegato di averci pensato dopo aver portato a termine un lavoro che le ha risucchiato letteralmente la vita senza però dare dettagli. "Non so se questo è ciò che mi interessa" - ha aggiunto. Anche se ha messo da parte l'idea di lasciare il cinema, la Aniston non ha nascosto che in alternativa le piacerebbe il mondo dell'interior design. "Mi piace - ha detto - rappresenta un posto felice per me". (ANSA)