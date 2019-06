I segreti del Trono

Un viaggio lungo un anno, da “infiltrata” sul set degli ultimi episodi della serie tv che più ha segnato questo decennio. Quello della documentarista britannica Jeanie Finlay sull’ottava stagione de Il Trono di Spade è un punto di vista indubbiamente unico e privilegiato. Dal suo “diario di bordo” è nato GAME OF THRONES: THE LAST WATCH, la sentita cronaca dell’addio alla saga cult targata HBO. Un film di due ore sul making of della stagione finale de Il Trono di Spade che è anche molto di più. È il racconto della creazione di un intero mondo: cosa ha comportato costruirlo da zero, cosa ha significato dovergli dire addio per sempre. Il documentario andrà in onda, in esclusiva per l’Italia, su Sky Atlantic il 3 giugno dalle 21.15, sarà ovviamente anche on demand e disponibile in streaming su NOW TV.

Cinematografo.